Revocatoria de Peñalosa, en manos del Consejo Electoral

02 de agosto 2017 , 12:20 a.m.

La Corte Suprema de Justicia dejó en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) el futuro de la revocatoria que se promueve contra el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

Al fallar en su contra una tutela con la que el alcalde buscaba tumbar la revocatoria, la Corte afirmó que es el CNE el organismo al que le compete “resolver de fondo” las quejas de Peñalosa, como en la actualidad ya lo está haciendo, por lo que su tutela no es necesaria.



El alcalde interpuso la tutela contra las resoluciones de enero pasado con las que la Registraduría Distrital determinó que tres iniciativas ciudadanas de revocatoria en su contra cumplían los requisitos legales y avaló las firmas recolectadas.



Para Peñalosa, esas resoluciones vulneraron sus derechos al debido proceso, a la defensa y a ser elegido, así como el de la “representación efectiva de los 903.764 bogotanos que respaldaron su elección como alcalde mayor del Distrito”. A su juicio, la Registraduría omitió verificar el “supuesto incumplimiento del programa de gobierno”.



Al negar la tutela, la Corte afirma que ninguna norma vigente exige que en los procesos de revocatoria del mandato los voceros de esas iniciativas deban “probar de manera fehaciente las circunstancias en las que fundan su inconformidad con la gestión de sus mandatarios, o las razones por las que consideran que no han cumplido los planes y proyectos de gobierno”.



El fallo de la Corte, con ponencia del magistrado Fernando Alberto Castro, asegura que a pesar de que las leyes vigentes y los fallos de la Corte Constitucional han reconocido la importancia de que los promotores de revocatorias fundamenten las razones por las que quieren sacar de su cargo a un gobernante, ninguna de esas normas ha señalado pruebas específicas o cargas que se deban cumplir.



Esta decisión de la Corte no afecta el proceso que lleva el CNE, que ante la avalancha de iniciativas de revocatoria –este año se han impulsado más de 100– revisará las causales y exigencias para iniciar esos mecanismos de participación. Una de las exigencias que está revisando es el incumplimiento del programa de gobierno o la insatisfacción generalizada de la ciudadanía.



El CNE tiene la potestad de “regular, inspeccionar, controlar y vigilar la actividad electoral”, dice la corte, por lo que puede actuar en este caso.



