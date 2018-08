Revise si su calentador es uno de los 58.000 que se deben remplazar

Si su calentador de paso a gas fue instalado entre 1998 y el 2008, o antes, lo más recomendable, según expertos consultados por EL TIEMPO, es que verifique si debe cambiarlo o reubicarlo.

Esto porque el Ministerio de Minas y Energía ordenó (Resolución 41385) que en adelante todos estos aparatos deben contar con un ducto de evacuación de gases. Es decir, una especie de manguera que se dirija hacia el exterior de los predios para evacuar las partículas dañinas.



Según Gas Natural (GN) –empresa que distribuye el gas a los hogares–, son 58.000 domicilios los que deben llevar a cabo el remplazo o reubicación, pues los aparatos que les fueron instalados hoy no tienen las mangueras que son exigidas, pero que antes no eran obligatorias.



Son alrededor de 1’900.000 usuarios entre Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, lo cual quiere decir que los obligados a realizar el procedimiento son una minoría (vea el paso a paso).

Quienes tengan que hacer el cambio o reacomodamiento, deben tener en cuenta cuál es la fecha límite para efectuar la revisión obligatoria que se lleva a cabo cada cinco años. Ese es el momento en que usted debe pagarle a un técnico para que revise su aparato, y si este encuentra que ya es obsoleto o requiere una nueva ubicación, está obligado a notificarle a la empresa distribuidora, que a su vez tendrá que suspender el servicio de gas hasta que el usuario cumpla con la nueva directriz.



Gas Natural comenzó un proceso en el que les informará a los 58.000 usuarios implicados. Aunque hay algunos casos en los que estos podrían tener hasta cuatro años antes de llegar a la fecha de revisión obligatoria, se espera que hagan el proceso dentro de máximo un año.



“Se trata de que, en aras de la seguridad de los usuarios, se tomen las medidas más rigurosas. El vacío regulatorio había estado por mucho tiempo”, comunicó GN.

Las inquietudes de los ciudadanos no se han hecho esperar, y no ha faltado quien plantee que esta exigencia podría ser un negocio para quienes proveen los servicios de reparación y venta de los aparatos.



Sin embargo, GN comentó que la disposición del MinMinas apunta en la dirección correcta y que cada cliente tiene la libertad de elegir si contrata la adecuación con ellos o con otra empresa (recomiendan verificar que la misma cuente con el registro en la Superintendencia de Industria y Comercio, para reclamar en caso de irregularidades).



La razón por la cual se habla, sobre todo, de aparatos instalados entre 1998 y 2008, es porque en ese lapso fue cuando más se comercializaron los calentadores sin ductos hacia el exterior. Pero desde ese último año en adelante, la sugerencia de la distribuidora a clientes y constructoras ha sido el uso de los que sí ofrecen la extracción de los gases.



En definitiva, la invitación de las autoridades es a que cada usuario verifique con un experto, o con la distribuidora, si su calentador cumple o no con la nueva normativa.



BOGOTÁ