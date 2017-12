TransMilenio por la carrera 7.ª: de la discusión a la realidad

El mayor reto que enfrentará el alcalde Enrique Peñalosa durante el 2018 será sacar adelante su decisión de licitar y empezar la construcción de la troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª antes de terminar el año.



Según el cronograma más reciente del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la construcción de la troncal está prevista entre el 2018 y el 2021, con entrada en operación en el 2021.



La Administración se prepara para emprender una acción informativa encaminada a que los vecinos de la carrera 7.ª puedan entender la magnitud del proyecto, que está dividido en cuatro tramos: uno, de la calle 32 a la 76; otro, hasta la 110; el tercero, hasta la 170 y el último, hasta la 200.

La obra, cuyo costo estimado es de 1,8 billones de pesos, ya tiene garantizados los recursos que necesita y la actualización de los estudios y diseños, que fue entregada en noviembre y está en etapa de análisis por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). La entidad prometió entregar una valoración a finales de enero, cuando se confirmarán las fechas de licitación y contratación.



La Alcaldía tendrá que sacar adelante la obra, en medio de la polémica que han generado grupos de oposición que no quieren el proyecto y han aprovechado el descontento de algunos vecinos de la zona que todavía tienen dudas sobre el efecto que la troncal causará en el entorno de su recorrido.



Entre las dudas por despejar están la posible desvalorización de los predios por la troncal, el impacto sobre el medioambiente si no se usan buses de combustible limpio, la demolición masiva de predios, muchos de interés cultural, y el costo del proyecto.



De los avances que ha entregado el Distrito se conoce que el trazado entre la calle 32 y la 200 contará en su recorrido con 21 estaciones, que en principio se espera que sean más largas que las de otras troncales. A finales de enero, el IDU debe confirmar si, como ha manifestado, habrá pasos deprimidos en algunos cruces de la troncal.

Información, la clave

La entrega de los diseños definitivos, que permitirá trabajar los pliegos de licitación, empezará a despejar las dudas y responder las críticas de los opositores a la troncal de la 7.ª, que está proyectada y en discusión desde hace más de una década e incluso estuvo contratada en el gobierno de Samuel Moreno, pero nunca arrancó. Por ahora, el IDU, que es el único que conoce el resultado de la actualización de los estudios, ha dicho que aunque el corredor de la 7.ª no es homogéneo en el ancho de la vía, permitirá construir 21 estaciones ubicadas estratégicamente, garantizar espacio para los peatones y, al menos, dos carriles por sentido para tráfico mixto y uno para TransMilenio.



Uno de los puntos que deberá precisar es si la distancia entre estaciones es apropiada para los usuarios habituales de la carrera 7.ª, incluso de los buses híbridos que hoy circulan desde las troncales de la carrera 10.ª y la calle 26, y qué medidas se tienen previstas para evitar que la acumulación de pasajeros en pocas estaciones genere problemas en el entorno.



El IDU también ha asegurado que se utilizarán buses con tecnología amigable con el medioambiente y que el 80 por ciento de los buses del SITP y los tradicionales dejarán de circular por ese corredor.

Compromisos con los vecinos

La Alianza Construyendo Nuestra Séptima, de la que forman parte las organizaciones Bogotá Cómo Vamos, la Cámara de Comercio de Bogotá, las universidades Javeriana y El Bosque, Corposéptima y la Veeduría Distrital, trabajó en talleres con vecinos de este corredor y consiguió que la Alcaldía aceptara varias de las propuestas para mejorar el proyecto.



En marzo pasado se realizaron cinco talleres y el 6 de abril, una mesa técnica con expertos. En las jornadas hubo cerca de 200 participantes, entre vecinos de la zona, estudiantes, administradores de conjuntos residenciales, líderes comunitarios, académicos, expertos, colectivos ciudadanos, asociaciones de vecinos, empresarios, comerciantes y jóvenes.



Como documento final, el taller elaboró siete propuestas ciudadanas en cuatro temas: urbanismo, movilidad, medioambiente y espacio público, las cuales se entregaron al alcalde mayor, Enrique Peñalosa.



A partir de ese momento se realizaron dos reuniones entre el Distrito (IDU-Ingetec) y la alianza, en las que se comentaron los avances en la elaboración de los estudios y diseños que se entregaron en noviembre para abrir la licitación. Lo más importante es que la Administración se comprometió a acoger varias de las propuestas.



1. Preservar la memoria histórica de la 7.ª.

2. Fomentar la participación y la cultura ciudadana.

3. Un sistema con tecnologías limpias.

4. Articulación institucional.

5. Estaciones como nuevos hitos urbanos.

6. Estructurar un corredor eficiente.

7. Promover el goce y disfrute del espacio público.

Otros temas claves para la ciudad

Contratan el metro



En enero se espera que el Concejo le apruebe a la Empresa Metro el cupo de endeudamiento por $ 10,8 billones, apalancados en las vigencias futuras. Luego hay que tramitar con el Ministerio de Hacienda la garantía de la Nación en favor de la Empresa Metro ante la comisión interparlamentaria del Senado. Así, entre marzo y mayo se publicarán los prepliegos de licitación. En paralelo empezará la compra de 130 predios para las obras que se harán en el 2019 y se iniciará el traslado de 98 km de redes de servicios y la adecuación del terreno donde estará el patio taller.



Se define la revocatoria



Comenzando el año, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá que resolver el ultimátum que le dio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para resolver si les da vía libre a las cuentas de los promotores de la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa.



El Tribunal le advirtió al CNE que debe resolver las recusaciones que pesan contra algunos de los magistrados de ese organismo para poder definir el futuro de la revocatoria. Hasta la fecha, la orden no ha sido acatada. Al cierre del año seguía sin resolver una recusación contra Armando Novoa.



Se entrega el metrocable



Las obras del TransMicable de Ciudad Bolívar arrancan en 2018 con una ejecución del 88,38 %, en promedio. De las estaciones, la más avanzada es Juan Pablo con 95,28 %; Tunal, 94,58; Manitas, 86,01 y el Mirador del Paraíso, 68,02. El túnel de conexión entre la estación Tunal de TransMicable y el portal Tunal va en 12,09 %. Se espera entregar obras a TransMilenio en marzo para que la empresa empiece la integración al sistema de transporte masivo y lo ponga a operar. A la vez seguirán trabajando en la construcción de obras de servicios que renovarán la zona.



Aseo en toda la ciudad



El 12 de febrero comienza el nuevo esquema de aseo, con cinco áreas de servicio exclusivo, que funcionarán por 8 años y cuyo costo es de $ 4,8 billones. Se espera que las tarifas bajen entre 12 y 15 % a partir de mayo.



Los concesionarios estarán obligados a recoger los residuos no aprovechables y hacer limpieza de vías y lavado de áreas públicas, barrido, corte de césped, poda de árboles, limpieza de grafitis y el transporte a los sitios de disposición final, entre otras tareas. La flota de carros será nueva y se instalarán más de 9.000 contenedores en puntos críticos de la ciudad.



Aguas de Bogotá



El futuro de Aguas de Bogotá, filial de la Empresa de Acueducto, en la cual se apoyó el alcalde Gustavo Petro en el 2012 para imponer por decreto un modelo de aseo que no logró institucionalizar, será un tema clave del 2018. La empresa no se pudo presentar a la licitación de aseo porque no logró conseguir las pólizas, a pesar de que en el último año logró facturar ganancias por 9.300 millones de pesos, debido al trabajo de recolección y transporte de las basuras en el 52 % de la ciudad.



El más incierto es el futuro de 3.200 trabajadores que quedarán en el limbo.



BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET