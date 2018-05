Cuatro retos para el próximo Presidente de Colombia sobre Bogotá

El próximo 27 de mayo los colombianos elegirán al próximo Presidente. Hugo Acero Velásquez, sociólogo de la Universidad Nacional y experto en seguridad ciudadana, advierte que cualquiera que sea el nuevo jefe de la Casa de Nariño el principal reto será coordinar con el Alcalde de Bogotá la seguridad de la ciudad, además por ser la sede del Gobierno.

“No puede pasar lo que se daba en el pasado que por ser de partidos políticos diferentes no se lograban acuerdos y los principales afectados eran los ciudadanos”, dice Acero.



Otro de los puntos principales, según Acero, es el aumento del pie de fuerza en la ciudad. “Los candidatos dan propuestas, pero lo importante es saber cuál es el compromiso que se va adquirir y dónde se van a dar mayor seguridad”, sostiene.



Otro de los retos para el Presidente, según Acero, es combatir las organizaciones delincuenciales. “Hay una criminalidad organizada. No es una delincuencia de personas que se levantan con hambre y van a robar sino una organización dedicada al crimen y a los negocios ilegales”.



“El robo de celulares es un drama que se vive a diario y Bogotá se ha convertido en un mercado de compra y venta a otros países. También está el robo de carros, la venta de autopartes y la trata de personas”, indica.



“Se debe fortalecer la investigación criminal pero también el tema de inteligencia para desarticular a las grandes organizaciones”, agrega.



Otro de los puntos principales tiene que ver con la política carcelaria y la privación de la libertad de adultos y adolescentes. “La cárcel Modelo y la Picota están hacinadas y no cabe un preso más. Todos quieren meter a la cárcel pero no hay solución a la vista”, señala Acero. “En conjunto, el alcalde de Bogotá y el Gobernador de Cundinamarca deben reconstruir la política carcelaria. Se sigue deteniendo gente y no se sabe en dónde se van a dejar”, agrega.



Acero señala que se debe trabajar en la resocialización: “No se le ha dado solución a los menores que cumplen pena y que al salir de las calles son atrapados de nuevo por los grupos de delincuencia”, dice.



ELTIEMPO.COM