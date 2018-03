Contenedores, el gran reto del reciclaje en la ciudad

El próximo semestre, el nuevo esquema de aseo contempla la instalación de contenedores en varios sitios de la ciudad. Se trata de estructuras que, como funcionan en Buenos Aires, París o Barcelona, se ubican de manera estratégica en puntos clave para que los ciudadanos depositen allí sus residuos.

En realidad serán dos depósitos: uno identificado con franjas de color blanco para colocar allí los materiales que son aprovechados por los recicladores y el otro de color negro donde van los residuos orgánicos que se lleva el camión. Más que poner canecas gigantes de basura en cada esquina, de lo que se trata es de cubrir esos lugares que tienen alta demanda de aseo como restaurantes, centros comerciales, plazas de mercado, escenarios con afluencia masiva y permanente de personas (como San Victorino).



Con esto se pretende que los ciudadanos sean conscientes de que allí pueden depositar, por un lado, desechos que ayudarán a reducir el impacto en el relleno sanitario Doña Juana y también para que no dejen las bolsas negras en los andenes ni en las esquinas.



Según el documento oficial del contrato, el objetivo principal de esta contenerización, que es una obligación contemplada en el nuevo esquema de aseo que comenzó a operar el pasado 12 de febrero con cinco operadores privados, además de que la ciudad se vea limpia y aseada, es poder “mitigar los efectos ambientales y evitar la generación de vectores (ratas, cucarachas, moscas) y el esparcimiento de residuos, así como la aparición de focos de contaminación. También para evitar que se formen puntos críticos que afectan y deterioran la armonía del espacio público urbano”, dice el anexo 11 del contrato de concesión.



El contrato del nuevo modelo de aseo por 4,8 billones de pesos, obliga a que en junio de este año presenten un estudio de los puntos críticos donde van a instalar esos depósitos. Luego de esto, tienen otros cuatro meses para comenzar con la implementación.

¿Seremos capaces?

Dicho esto, y por la experiencia que está viviendo la ciudad por cuenta de la generación de escombros clandestinos, la barrera más difícil para la implementación de estos contenedores será la propia ciudadanía. Y lo es porque este esquema se basa en la separación de los materiales en los hogares y su disposición en el contenedor correspondiente. De lo contrario, si no son bien utilizados, lo que se estaría abriendo, en primer lugar, es un boquete para el nacimiento de muladares como depósitos naturales de la casa de cada usuario.



Otro de los riesgos es que la gente no recicle y de forma irresponsable lleve allí todo tipo de material, como sucede hoy con los escombros clandestinos, que los están arrojando a la calle en lugar de llamar a la empresa operadora que tiene la obligación de recogerlos en la puerta de su casa.



Un tercer aspecto que se debe tener en cuenta es la acumulación de residuos, como ya sucedió en el pasado cuando se han instalado este tipo de contenedores en conjuntos y algunos barrios, y que terminaron convertidos en basureros al aire libre, en contravía del objetivo principal: minimizar los riesgos ambientales y la proliferación de roedores, infecciones y los malos olores.



A todo esto hay que sumarle el tema de los habitantes de la calle. Si bien ha sido difícil explicarles a los ciudadanos y a los propios recicladores que hay unas nuevas reglas de juego para recoger los residuos domiciliarios, más difícil será contar con la colaboración de esta población y hacerles comprender que no son sitios para sacar la basura y armar desorden.



Consultado por EL TIEMPO, Germán Sturzenegger, de la división de agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo que la tendencia a nivel mundial es pasar de esquemas de recolección puerta a puerta a depósitos ubicados estratégicamente por dos factores: sostenibilidad y eficiencia financiera.



Dice que es más barato recoger en un solo sitio que ir por entre los barrios levantando bolsa por bolsa los residuos, un tema que también se traduce en beneficios ambientales porque reduce el consumo de combustible, la emisión de gases, el desgaste de la maquinaria y los trayectos de recolección.



Al igual que los expertos consultados por EL TIEMPO, Sturzenegger advierte que instalar contenedores tiene varios desafíos, como la información que se le dé a la ciudadanía, un tema en el que precisamente está administración no es fuerte. Ahora bien, desde la perspectiva de los recicladores, Alicia Montoya, maestra de una escuela pública en Buenos Aires (Argentina), y responsable de la asesoría técnica de una de las 13 cooperativas que operan en esa ciudad, señala que la clave es tener un modelo que se corresponda con las realidades sociales y económicas de esta población.



Recordó que en su ciudad se recicla gracias al trabajo de educación que se hizo con la sociedad, al reconocimiento y la valoración de los recicladores y a una política pública que facilitó el proceso como, por ejemplo, con los puntos verdes donde los vecinos llevan los materiales reciclados para su aprovechamiento.



Por ahora, en Bogotá, los cinco concesionarios avanzan en el diagnóstico de donde están los puntos más críticos y tienen estos meses para arrancar con la pedagogía e implementación. Según las cifras oficiales, en la ciudad hay cerca de 850 lugares críticos. Sin embargo, entre recicladores, operarios y funcionarios que conocen palmo a palmo los barrios, se calcula que son más de 1.250.



La pregunta es: ¿será la contenerización el camino correcto para resolver el tema de los puntos críticos, llevar a la ciudadanía a reciclar en la casa y organizar las basuras de una vez por todas?

Los retos en los sitios claves

Expertos consultados llamaron la atención sobre las barreras que debe sortear el esquema de contenerización. Ómar Oróstegui, de ‘Bogotá, Cómo Vamos’, dijo que la primera alerta está en la ubicación y tamaño de los contenedores. Esta tarea debe ir de la mano de las secretarías de Planeación, de Movilidad, Defensoría del Espacio Público, entre otros.



Alberto Uribe Jongbloed, experto en residuos, dijo que hay que llegar a la conciencia de separación en la fuente. “Antes de arrancar, se debe hacer una campaña muy fuerte de cómo hacerlo”.



El concejal Juan Carlos Flórez, quien esta semana hizo un duro debate alrededor del tema de las basuras, agregó que los contenedores deben estar bien demarcados, la pedagogía debe ser intensa, la logística articulada y engranada al tiempo que la ubicación de los mismos debe estar en armonía con la ciudad para evitar abrir un nuevo debate entre los vecindarios.



En este sentido advirtió: ¿Tienen los concesionarios la capacidad gerencial para implementarlos? Advirtió que en Europa el reciclaje es parte del ADN de los ciudadanos.

HUGO PARRA GÓMEZ

EL TIEMPO

En Twitter: @hugoparragomez