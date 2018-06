Resultados electorales abren el abanico por la Alcaldía de Bogotá

Luego de los resultados de la segunda vuelta presidencial en Bogotá, lo que queda demostrado es que los electores de la capital gravitan en todas las fuerzas políticas: desde la izquierda, pasando por el centro, hasta la derecha, lo que lleva a pensar que hoy la ciudad es el fortín del voto de opinión e independiente más importante en todo el país.



Fue así como en una alianza de fuerzas de izquierda con el apoyo de sectores de centro, la Colombia Humana sacó 1’884.869 votos en el preconteo, mientras que el Centro Democrático, que sumó respaldo de derecha y centroderecha, alcanzó 1’447.685.

Al revisar el mapa electoral, Gustavo Petro ganó en 15 de las 20 localidades, la mayoría en el sur de la ciudad, y superó a Duque en los puestos de votación de Corferias –uno de los más importantes del país– y en las cárceles.



El candidato de la Colombia Humana, según los datos analizados por la Misión de Observación Electoral (MOE) y tomados de la Registraduría, se quedó con las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz.



Duque, por su parte, se hizo con los votos en Usaquén, Chapinero, Suba, Barrios Unidos y por un pequeño margen logró Teusaquillo. Lo que ratifica que desde hace tiempo la ciudad dio un giro de 180 grados y comenzó a ver otras alternativas de poder diferentes a las de épocas en que eran encabezadas por partidos tradicionales como el Liberal, el Conservador y, ahora más reciente, Cambio Radical y ‘la U’. Hoy, estos movimientos prácticamente desaparecieron de la escena local.



Este fenómeno se comenzó a sentir desde el año 1994 con la elección de un outsider, un político diferente como en ese momento lo era Antanas Mockus, que gobernó en un primer periodo entre 1995 y 1997, con una propuesta que se centró en la transformación ciudadana a través de la cultura. Después, el turno fue para Enrique Peñalosa, quien llegó con las transformaciones urbanas que le cambiaron la cara a la ciudad. Ambos se lanzaron después y fueron reelegidos.La izquierda, por su parte, en cabeza de Lucho Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro, gobernaron la ciudad durante 12 años.

Poco a poco las diferentes fuerzas nuevas comenzaron a convertirse en opción de poder real no solo en Bogotá, sino en Colombia.



Esto se fue creciendo hasta producir fenómenos como la ‘ola verde’, un movimiento de participación política de jóvenes y gente de centro, que aunque en su momento no obtuvo la votación que se esperaba, sí llevó a que figuras como Mockus y Sergio Fajardo comenzaran a acariciar el sueño presidencial.



Con este mapa como telón de fondo, lo que se viene ahora para la política capitalina no es de menor tamaño. Ya el propio Petro anunció que esta segunda vuelta no fue una derrota, sino que les mostró el camino para conseguir las alcaldías, gobernaciones y concejos. Y por eso, ya tienen en la mira a ciudades como Bogotá, donde su coalición fue mayoría. Lo que está por verse es si el centro y la izquierda sumadas son capaces de ponerse de acuerdo para llegar con un candidato único, bien sea por consulta popular, como lo proponen varios de sus líderes, o bien por consenso, lo cual inclinaría desde ya la balanza a favor de las nuevas fuerzas.



Y falta ver si la derecha en cabeza del Centro Democrático impulsa un candidato propio, hoy nada visible, lo suficientemente fuerte y reconocido en la capital como para seducir a ese casi millón y medio de ciudadanos que se expresaron en las urnas y arrebatarle la posición de ventaja que por ahora parece que tienen los ‘verdes’.



Precisamente, estos últimos tienen figuras relevantes como Claudia López o Antonio Navarro, e incluso la propia Ángela María Robledo, fórmula vicepresidencial de Petro. Por su parte, la derecha tiene, por ahora, a Francisco Santos, con más reconocimiento, y a su copartidario Diego Molano, concejal de Bogotá. Y en este camino está también por verse la ruta que tomen, por ejemplo, Carlos Fernando Galán; David Luna, que renunció al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para irse con Germán Vargas, de Cambio Radical, campaña que terminó en una debacle, o el mismo Simón Gaviria.



También se habla de que en el partidor estará el hoy secretario de Gobierno, Miguel Uribe, y no se descarta que sea el ‘gallo tapao’ del peñalosismo para salir a liderar la defensa de la actual administración, sobre todo si se tiene en cuenta que el presidente electo, Iván Duque, anunció el respaldo a las obras del alcalde mayor de Bogotá.

Metro y economía naranja, en la agenda de Duque para Bogotá

Bogotá ya cuenta con la promesa del presidente electo, Iván Duque Márquez, de continuar con el proceso para construir la primera línea del metro elevado para Bogotá y con la decisión del nuevo mandatario de hacer de la capital el epicentro latinoamericano de la economía naranja.



Es un hecho que Duque respetará los compromisos pactados que garantizan la financiación del 70 por ciento de la primera línea del metro y de tres troncales: la avenida Boyacá, la carrera 68 y la avenida Ciudad de Cali, que serán alimentadoras y estarán conectadas al metro.



“Lo primero que quiero es que esta ciudad pueda sacar adelante este proyecto. Bogotá necesita su metro elevado ya como ha sido aprobado”, dijo Duque en entrevista con EL TIEMPO, durante la campaña para la primera vuelta.



La Alcaldía ya está preparando un documento en el que enumera los diez temas claves que la ciudad viene trabajando de la mano con la Nación para que las prioridades de la ciudad sean tenidas en cuenta en el trabajo de empalme que realizarán los equipos de los gobiernos saliente y entrante.



“Yo me quiero comprometer con el desarrollo productivo de Bogotá”, le aseguró Duque a EL TIEMPO, en campaña, cuando advirtió que la ciudad tiene muchas oportunidades en las industrias creativas y su intención es que “Bogotá sea el epicentro” del trabajo que hará su gobierno en ese tema.



El equipo de la Alcaldía está reuniendo con todo el gabinete el inventario de temas, pero la lista ya la encabezan el metro, las troncales de TransMilenio, el aumento del pie de fuerza de la Policía, la financiación de la infraestructura escolar (colegios) y la aproximación al aeropuerto El Dorado.



“El presidente ha manifestado su apoyo y su respaldo a los proyectos de la administración Peñalosa y es muy importante hacer equipo para construir sobre lo construido y no frenar las obras que se vienen adelantando”, manifestó el secretario de Gobierno, Miguel Uribe.

