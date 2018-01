Restricción de parrillero regirá desde este viernes en Bogotá

Aunque el alcalde Enrique Peñalosa había anunciado que este lunes firmaría el decreto, tras una reunión con líderes de los motociclistas se anunció que este se aplaza, pero no se reversa. Evaluarán propuestas de los afectados con la decisión.

Los gremios de motociclistas lograron que la Administración Distrital aplazara para el próximo viernes la entrada en vigencia del decreto que prohíbe el parrillero hombre en un sector de la ciudad y aceptara evaluar la inclusión de algunas modificaciones a la restricción.



Sin embargo, el Gobierno eludió pronunciarse sobre los cambios que se van a estudiar y confirmó que la norma se firmará para que entre a regir el viernes 2 de febrero.



Aunque el alcalde Enrique Peñalosa había dicho este lunes en la mañana que firmaría el decreto, tras una reunión de los funcionarios del Distrito con los delegados de los moteros y la Personería aceptó aplazar la entrada en vigencia de la prohibición, pero advirtió que no se reversará.



“Quiero señalar que no me gusta tener que implementar esta restricción, y tengo claro que las motos son un transporte popular, pero el crecimiento de los delitos en donde se ve involucrado un parrillero lo hacen indispensable”, dijo el alcalde al explicar las motivaciones de la medida.

Por ahora, la restricción se mantiene como está en el proyecto de decreto: prohíbe que las motocicletas de 125 centímetros cúbicos o más lleven parrillero hombre de más de 14 años, en la zona comprendida entre la avenida Primero de Mayo y la calle 100 y de la avenida 68 a los cerros orientales.



En ese polígono de la ciudad se cometen, según el Distrito, el 40 por ciento de los delitos en los que se usa motocicleta para delinquir.



El incumplimiento de esta norma implicará un comparendo de 390.600 pesos, y, si es en una vía principal, la inmovilización del vehículo. No será necesario que un policía lo aborde para ser sancionado; si queda registrado en una cámara de video, también se aplicará el comparendo.



Según las cifras entregadas por el alcalde, de las 472.226 motocicletas que están matriculadas en la ciudad solo se verían afectadas por la medida entre 10.000 y 15.000, que son las que transportan y circulan con parrillero mayor de 14 años por el polígono escogido.



La semana pasada, la Administración había dicho que los afectados serían unos 50.000 motociclistas; sin embargo, explicó que esta nueva cifra está sustentada en los conteos y mediciones manuales que hace el personal de la Secretaría de Movilidad.



La Administración ha señalado que esta disposición es temporal (tres meses) y será evaluada al final para verificar si ayudó o no a reducir los delitos cometidos con parrillero y saber si se mantiene o no. “Esto busca afectar a la menor cantidad de motociclistas, pero sí queremos y buscamos que sea efectiva para la seguridad”, agregó Miguel Uribe, secretario de Gobierno.



Miguel Forero, director del grupo SOS Motocultura, aseguró que “el Distrito no tiene pie de fuerza, las cámaras en muchos casos no sirven y la justicia no funciona; en esto es en lo que se debe mejorar, y no en golpear a un gremio en el que, según el mismo alcalde, son más los buenos que los malos”.



Cifras que ha reiterado la Secretaría de Seguridad y que sustentan la medida señalan que entre el 2016 y 2017 se incrementó el delito de hurto a persona en el que el responsable fue un parrillero en 75,4 por ciento de los casos, al pasar de 3,3 por ciento (2016) a 5,7 en 2017.

Entre las protestas y el ‘plan tortuga’ realizados el miércoles y viernes pasados en diferentes puntos de la ciudad y que colapsaron el tráfico, los motociclistas pedían que se revisara el documento y se optara por otras medidas, como enviar más pie de fuerza y cámaras de seguridad a las zonas en donde se incrementó el delito de hurto.

La Alcaldía evaluará peticiones de moteros

Las dos mesas de trabajo realizadas este lunes–una en la mañana y luego otra en horas de la tarde– entre el gremio de los motociclistas, la Administración Distrital y la Personería como garante de los derechos ciudadanos desembocaron en el aplazamiento y revisión parcial del decreto que restringe el parrillero en motos de alto cilindraje.



A primera hora la personera, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, hizo un llamado a quienes protestan por la medida para que no utilicen las vías de hecho como mecanismo de presión y se comprometió a acompañarlos en sus reclamos siempre y cuando sea por las vías legales.



La funcionaria dijo que se van a verificar también los reclamos que hacen los conductores sobre la inmovilización de las motos durante las protestas de la semana pasada, cuando hubo bloqueo de vías, ‘plan tortuga’ y hasta enfrentamientos con la Fuerza Pública. Se va a constatar si se hicieron de forma irregular o no. También, si hubo exceso de la Fuerza Pública.



Luego de esta reunión, Castañeda Villamizar facilitó un encuentro en la tarde, el cual se llevó a cabo entre las secretarías de Seguridad, Movilidad, Gobierno, Policía y los representantes de los motociclistas.



“Es claro que la seguridad es importante, pero más importante aún es tener en cuenta lo que pasa con los moteros a la hora de tomar decisiones. Cuando mucha gente sale a manifestar es porque no es una buena decisión”, dijo el representante y vocero Street Brothers.



Por su parte, el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, señaló que el aplazamiento de la entrada en vigencia del decreto obedece a la evaluación de las propuestas que hacen los gremios, clubes y colectivos de motociclistas.



En este sentido, el funcionario dijo que mantendrá una mesa de diálogo permanente y recurrente “con el fin de mantener una relación directa con el gremio”. Es decir que la Administración busca ahora, por esa vía, sumar esfuerzos con el fin de alcanzar el objetivo, que es la seguridad de todos los ciudadanos.



“Estamos satisfechos con la mesa que realizamos con los gremios, clubes y colectivos de motociclistas. Evidentemente tienen unas preocupaciones legítimas, y vamos a mantener la mesa de trabajo para generar confianza con el sector”, dijo Uribe, quien recordó que esta medida del parrillero funciona en otras ciudades, al tiempo que insistió en que esta no afecta a motos menores de 125 centímetros cúbicos ni a las mujeres ni a los menores de 14 años.



“Vamos a convocar a otra reunión entre mañana (este martes) y el miércoles para informar la decisión final”, precisó el secretario.



