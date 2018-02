Una pareja lo dejó todo para seguir un sueño con olor a hamburguesa

Desde que Luis Fernando Ramírez probó la salchipapa con salsa rosada del quiosco de su barrio empezó un frenesí por la buena comida rápida. Actualmente con su esposa, Diana López, administra Bogotá Burguer, un local con acento cachaco, rock and roll setentero estruendoso y hamburguesas con personalidad.

Para una administradora de aerolíneas y un financista, el mundo de los fritos no era desconocido. Su recorrido gastronómico empezó desde que se conocieron. Ahorrábamos la plata de las quincenas para ir a visitar diferentes lugares de comida rápida, tanto callejera como los que todo el mundo conoce”, dijo Fernando.



Llegaron a la conclusión de que el aprendizaje había terminado en el 2007, aún siendo empleados se aventuraron con un carro de hamburguesas ambulante a las afueras de una reconocida funeraria.



Aunque se quebraron con esta idea sus ganas los hizo persistir. En el 2011, un parqueadero pequeño en la carrera 10.ª n.° 54 A-19, en Chapinero, los estaba esperando. Siempre hubo miedo por emprender un nuevo proyecto, aunque Diana confió en las habilidades de Fercho. “Yo me fui con él por el don que tienen sus manos para cocinar”, afirmó.

La experiencia de Fercho se forjó desde su casa en el barrio Casablanca en Suba. Su abuela fue la que le heredó la experiencia de sus años trabajando en restaurantes. A los 19 años hizo sus primeras hamburguesas.



Con el paso del tiempo, Luis fue adquiriendo experiencia en la parrilla. Él y su esposa eran los cocineros en los asados y reuniones.



En la oficina, Luis les preparaba a sus compañeros su receta de hamburguesa con una mezcla de carne rellena. “Ellos mismos me decían que me retirara, que lo mío era la parrilla”, dijo.



Por su afición hacia la carne, la vida le presentó a René, un amigo que le enseñó la ritualidad que hay detrás de la cocción y preparación de una hamburguesa con carácter. “Siempre que se me llena el negocio, miro al cielo y le agradezco a René, él fue quien nos transmitió la técnica”.



Sus platos son un tributo a los barrios de Bogotá, desde sus orígenes con la hamburguesa Casa White, que es un homenaje al barrio que los vio crecer en Suba, o Chapinero, el que los acogió.



Su objetivo con el local es expandirse por medio de franquicias, pero a quienes decidan portar su nombre deben ser parejas apasionadas como ellos. “No se trata de vender por vender, debe ser una pasión y que no dejen caer la marca”, agregó Fercho.



En la actualidad, tienen tres locales en la ciudad (en La Estancia, Modelia y en la autopista Sur). Sueñan con radicarse en Santa Marta y administrar sus locales desde allá.



Su emprendimiento sirve de vitrina para otros y demostrar que “todo es posible”. Los cuadros que adornan el local fueron hechos por artistas de Suba.



Al igual que un escultor moldea el yeso para formar una figura, esta pareja deja el corazón en dos rebanadas de pan. “No se trata de poner a asar carne, es una pasión que se transmite desde la preparación hasta el momento en que tú vas a disfrutarla”, comentaron.



La experiencia de compra no ha cambiado desde hace ocho años, ya sean clientes nuevos o fieles, ellos quieren que sus comensales se tomen el tiempo de disfrutar el plato, cada hamburguesa sigue siendo única para cada cliente.

