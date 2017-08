Peñalosa responde a acusación por estudios del Metro en Bogotá

Luego de conocer la decisión de la Contraloría Distrital de abrir juicio fiscal por el presunto detrimento patrimonial de 146.000 millones de pesos por no usar los estudios del metro pesado, el alcalde Enrique Peñalosa dijo que está tranquilo porque las decisiones se han tomado de forma responsable con la Nación.

El jefe del organismo de control, Juan Carlos Granados, explicó que se busca establecer “si la decisión fue acertada en términos de eficiencia y eficacia” o se configura un “detrimento patrimonial”. Y recordó que esos estudios fueron avalados por el Banco Mundial y las universidades Nacional y de los Andes.



Peñalosa afirmó que no puede controvertir un documento que no conoce, pues la notificación del Contralor se hizo por medios de comunicación, pero aseguró que los estudios sí se usaron y que con ellos no era posible construir una línea subterránea de metro, cuyo costo estaba muy por encima de las posibilidades de la Nación y de la Alcaldía.



Según el gerente de la empresa Metro, Andrés Escobar, la obra excedía en tres billones de pesos el presupuesto, “no podíamos cumplir con el mandato ni el compromiso de hacerlo”, y por eso se trabajó en la optimización del proyecto.



Darío Hidalgo señaló, a su turno, que los estudios anteriores sirvieron para analizar el tema de suelos, y añadió que el propio Banco Mundial sugirió un estudio adicional de ingeniería de valor para abaratar costos. Recordó que en el pasado también se hicieron estudios para la troncal de la 7.ª que el entonces Alcalde desechó. “Los estudios son base de información para la toma de decisiones, no son un obligación legal”, dijo.



Conocedores del tema como Ricardo Montezuma, experto en movilidad, consideran válida la advertencia del Contralor, pero mostraron su preocupación porque detrás del asunto puedan existir intereses políticos de cara a la contienda electoral. La Alcladía espera firmar el convenio con la Nación antes del 11 de noviembre.



