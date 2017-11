Respiro para Gustavo Petro tras sanciones administrativas

El exalcalde de Bogotá Gustavo Petro encontró en la Comisión Inter-americana de Derechos Humanos (CIDH) y en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca un respiro para las sanciones que le habían sido impuestas por organismos de control tras sus decisiones en temas como el manejo de las basuras y la reducción en las tarifas en hora valle en el sistema TransMilenio.

Por un lado, tres años después de que la CIDH dictara medidas cautelares para cobijar al entonces alcalde de Bogotá y señalara que debía regresar a su cargo tras ser destituido e inhabilitado por la Procuraduría, este martes se conoció que la CIDH tomó una decisión de fondo y reiteró que la inhabilidad para ejercer cargos públicos solo puede surgir por la condena de un juez penal, mas no por sanciones administrativas o fiscales.



La Comisión le dio al Estado colombiano un plazo de dos meses para acatar las sugerencias que hace en su informe relacionadas con el artículo 50 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

También el Tribunal

De otro lado, la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión provisional de la multa que impuso la Contraloría Distrital al exalcalde Petro por reducir los pasajes de TransMilenio.



La decisión del magistrado Óscar Armando Dimate anula la providencia del pasado 21 de julio del 2017 con la que se “denegó la solicitud de medida cautelar”.



La sentencia dice que se ordena la suspensión provisional de la multa mientras se resuelve el asunto de fondo.



Al ser consultado sobre esta nueva situación, el contralor distrital, Juan Carlos Granados Becerra, dijo que frente a la decisión del Tribunal de Cundinamarca aún no ha sido notificado y que en todo caso no hay una decisión de fondo.



“Esperamos ser notificados, convencidos de que la decisión es de carácter técnico y enmarcada en derecho. Revisaremos los argumentos del Tribunal y si da lugar, apelaremos esa suspensión ante el Consejo de Estado”, afirmó Granados.



Sobre las recomendaciones de la Comisión Interamericana, dijo que no se pronuncia porque no conoce la decisión de forma detallada.

