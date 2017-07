Nadie responde por intoxicación de perros en El Virrey

Los nueve casos de envenenamiento canino que se presentaron la semana del 10 de julio en el parque El Virrey, todavía son un misterio.

Ni los vecinos, ni el Distrito logran dar con los culpables de depositar, durante la semana del 10 de julio, una serie de químicos en el parque, que resultaron en la intoxicación de siete perros y la muerte de dos, un border collie y un labrador chocolate.



Sin embargo, gracias a una necropsia realizada a los restos de ambas mascotas se pudo determinar que la sustancia que ocasionó su fallecimiento fue una ‘matababosas’, que se utiliza de forma regular como pesticida.



Jorge Ramírez, vecino y dueño de Lorenzo, el labrador chocolate, contó cómo vivió el episodio de envenenamiento de su mascota hace una semana.



“Era un perro sano, hay que aclarar. Lo saqué a pasear la mañana del 13 de julio, como siempre sin correa, porque era muy tranquilo. Unas horas después de que lo dejé en la casa, me informaron que estaba enfermo, que no se paraba y convulsionaba”, dice Jorge.



Según él, en vista de este preocupante estado, decidió buscar atención veterinaria de urgencia, pero la intoxicación ya era demasiado grave y el perro murió horas después.



“De acuerdo con el veterinario, Lorenzo había tenido contacto con una sustancia denominada metaldehido, más conocido como ‘matababosas’. Los que no aman su mascota, no tienen idea de la impotencia y el dolor que siento. Ya no me da confianza sacar a mis otros perros por El Virrey”, sostiene Jorge.

Sin embargo, aunque el tóxico ya fue identificado, la identidad de quién fumigó, todavía se desconoce.



El Jardín Botánico, uno de los primeros señalados por el envenenamiento –ya que, según vecinos, había realizado una aspersión durante la semana del 10 de julio a una serie de árboles de especie sangregados– emitió un comunicado negando su responsabilidad.



“El Jardín Botánico no utiliza químicos como el ‘matababosas’, como el encontrado en los restos de los perros, durante las fumigaciones en El Virrey. Este agente se relaciona más con la jardinería privada. Solo realizamos aspersiones al follaje”, advirtieron voceros de la entidad.



Pero, a los vecinos todavía les cuesta creer en esta versión.



“Las fumigaciones en el Virrey a menudo se realizan sin protección para los humanos que lo visitan y la fauna que vive en él", comentó Juan Caicedo, ecólogo de El Virrey, y miembro del grupo Ecomunitario.



Y advirtió: "El ‘matababosas’ no es un caso aislado, hemos visto bolsas que se inyectan a los árboles, tal vez con agentes plaguicidas, goteando, y al alcance de mascotas y niños. Además, preocupa que estos químicos lleguen al canal”.

Evite que su mascota sea envenenada

A raíz de los casos de intoxicación de perro en El Virrey, la Asociación de Residentes del Chicó, ARCHI, emitió una serie de recomendaciones para evitar la muerte de más mascotas.



Entre ellas se enumeran: pasear, siempre, los ‘peludos’ con bozal y correa, evitar que beban agua del parque, y coman su pasto. Y no acercarlos a lugares del parque donde se presenten decoloraciones.



Los veterinarios, por su parte, aconsejan que como última medida, ante el envenenamiento, se suministre al perro una pastilla de carbón activado en presentación de pastillas.