Una de las zonas verdes y de recreación pasiva más importantes para la comunidad del barrio La Cabrera, en el norte de Bogotá, es tal vez el parque Japón, ubicado en la carrera 11 entre las calles 86 A y 87.

Los vecinos de este sector, desde hace unos 40 años y hasta hace menos de tres años, cuando murió la líder que los agrupaba, aportaron para el cuidado de los cerca de 101 árboles que hay en la zona verde, seis de ellos palmeras.



Desde entonces, siempre han estado atentos a todo lo relacionado con el espacio y su mantenimiento, por eso se preocuparon cuando esta semana les llegó un comunicado del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en el que los convocaban para socializarles el comienzo de los estudios y diseños para la renovación del parque.



Dicha reunión, citada para el pasado miércoles 14 de marzo, se canceló. Sin embargo, al día siguiente, a los edificios llegó una nueva invitación, esta vez para el próximo 20 de marzo.



“En el comunicado no dice qué es lo que se va a hacer, pero una vecina conoció un supuesto plano de cómo quedaría y vimos que sería lleno de zonas duras”, expresó Juan de Jesús Lozano, gerente de Admacondo & Cía. Ltd, una de las empresas que administra varios edificios del sector.

Por su parte, Dora Mejía, residente desde hace varios años de La Cabrera, agregó: “Nos preocupa no saber qué es lo que van a hacer y que se inicie un proyecto que no es necesario. Queremos un parque con árboles no con canchas y juegos, porque las personas vienen a caminar, leer, sentarse a conversar, por eso no necesitamos zonas duras”.



Además, los vecinos enviaron al IDRD dos cartas, que todavía no han tenido respuesta, en las que afirman: “El parque Japón ha sido tradicionalmente un pulmón de nuestro barrio y no necesita de canchas deportivas y muchísimo menos de la tala de los árboles que hemos conservado con esmero por años”.



En otro aparte de una de las cartas, añaden: “Los dineros de esta inversión debieran destinarse a otras obras más urgentes de la ciudad, en lugar de emprender proyectos que son absolutamente innecesarios. Además, en el sector se encuentra el parque El Virrey, que cuenta con instalaciones adecuadas”. EL TIEMPO se comunicó con el IDRD para conocer detalles de lo que sería la obra y para confirmar si el plano que circuló entre los vecinos era oficial.



Ante esto, la entidad señaló que efectivamente hay un plan de renovación para el parque, que será socializado en la reunión a la que la comunidad fue convocada.

Y añadió que, el plano es solo un esquema inicial no oficial, y que buscan concertar con la comunidad.



El IDRD dio inicio al contrato con el consultor Crea Arquitectos SAS, para la etapa de estudios y diseños, el pasado 14 de febrero.



Los resultados, de acuerdo con el documento publicado en la página de la entidad, deberán estar listos el próximo 30 de junio y el proceso contempla establecer el precio que tendría la obra y sus características.



Para el ecólogo Juan Caicedo, el parque tiene gran potencial ambiental dentro del Gran Chicó, por lo cual, afirmó, irá a conocer la propuesta del IDRD.



VANESSA PEREA BONILLA

EL TIEMPO ZONA @ChapineroET