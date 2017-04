Las dos horas de angustia de los retenidos en un edificio del norte

Mientras la mañana del sábado de Andrés* transcurría con normalidad, un piso arriba de su apartamento, en el edificio Torres de Multicentro (Usaquén) cerca de 20 de sus vecinos eran amedrentados por siete delincuentes que ingresaron, supuestamente buscando una caleta.



No escuchó ningún grito o algún ruido extraño. “Se nota que eran ladrones profesionales, porque ninguno de nosotros se dio cuenta”, relató el hombre, quien vive hace 6 años en esta edificación de la calle 125 con carrera 11 B.

Hacia el mediodía sonó el timbre de su puerta. El celador del edificio le pedía que abriera –vengo con un agente de la Policía, doctor–, le dijo el vigilante. El uniformado le preguntó si también había sido víctima del robo. –¿Cuál robo?– preguntó el residente. Allí se enteró de lo que había sucedido.



Dos horas atrás, un hombre, quien la semana pasada había visitado el edificio haciéndose pasar por un funcionario del Acueducto de Bogotá, para verificar una anomalía en uno de los contadores, ingresó al lugar.



Como ya había estado allí, el celador le permitió la entrada y minutos después el delincuente sacó un revólver, lo encañonó y lo obligó a abrirles la puerta a los seis cómplices restantes.



Amarraron al guarda de seguridad con corbatas y emprendieron camino hacia el sexto piso, en donde golpearon las puertas de los residentes y los obligaron a trasladarse a una de las viviendas de ese piso, quitándoles los celulares.



Según el relato de las víctimas, les pedían información de una caja de seguridad. “Era angustiante porque querían datos que desconocían las personas”, contó Andrés. A uno de los apartamentos entraron, revolcaron los muebles, se robaron algunas joyas y dinero en efectivo. En los demás solo esculcaron. “Nos tenían intimidados, porque traían varias armas, algunas con silenciadores”, recordó otro de los afectados.



Los delincuentes fueron hasta la oficina de la administración, tomaron la CPU del DVR (circuito cerrado de grabación) y salieron del edificio. Pero antes, dejaron en una caneca los celulares de los residentes y huyeron en un vehículo Clio.



Minutos después, una de las propietarias pidió ayuda, y al momento llegó la Policía del cuadrante. Desde entonces comenzaron las investigaciones del hecho, aunque el coronel Óscar Velazco, comandante operativo de la zona norte de Bogotá, explicó que se violó todo el protocolo de seguridad en esta situación, “porque no se verificó, no se llamó a nadie, no se constató la información (de la supuesta visita del Acueducto)”, señaló el uniformado.



*Nombre cambiado por petición de la fuente.



BOGOTÁ

Con información de ‘Citynoticias’