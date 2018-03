Comunidad participará en los diseños del parque Japón de La Cabrera

El martes 20 de marzo, cerca de 50 vecinos de los sectores de El Chicó y La Cabrera acudieron a la convocatoria del Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD– en el parque Japón –carrera 11 con calle 86A–, que se hizo con el fin de aclarar los planes de renovación que se tienen para esta zona verde.

Durante cerca de dos horas, la comunidad le manifestó al Instituto y a la empresa contratista encargada la etapa de estudios y diseños, Crea Arquitectos S.A.S, que no querían que el parque Japón fuera renovado con canchas y zonas de juegos.



La preocupación de los vecinos se desató debido a un mapa que circuló en redes sociales, en el que se veía el parque con varias zonas duras (canchas) y sin árboles; además de varios mensajes en Twitter de la Administración Distrital que hacían entender que allí se tienen planeadas zonas de recreación.



Pero el IDRD, ante esto, expresó que el diseño que circuló fue uno de los tantos que les llegó a la convocatoria para elegir al contratista y que apenas van a iniciar los estudios y diseños en los que la comunidad de vecinos y otras personas que hacen uso del parque Japón pueden participar activamente.



“Todavía no hemos pensado cómo será la intervención del parque, porque no hemos hecho los estudios y diseños. Queremos trabajar con la comunidad para saber qué es lo que necesitan y lo que debemos hacer”, expresó Mauricio Reina, subdirector de construcción del IDRD.



Para darle continuidad al proceso de participación, el IDRD citó a una nueva reunión el jueves 5 de abril en la Iglesia de la Inmaculada Concepción – calle 88 con carrera 11–, a las 6 de la tarde, en donde se avanzará en los puntos propuestos por los vecinos y se conformará una delegación comunitaria.



Entre las propuestas iniciales que hay de la comunidad se destaca conservar las zonas verdes y mantener su uso exclusivo para la recreación pasiva.



“Tenemos otras zonas con juegos muy cerca en El Virrey y el Parque de la 93 y los árboles nos hacen falta. Este parque debe conservar su espíritu verde, y sí quieren un diseño que sea para la práctica del yoga, la lectura y caminar” opinó María Elvira Mejía, vecina del sector.



Por su parte, Carlos Castillo Cardona agregó que es fundamental conocer la historia y la importancia del parque Japón para el sector, antes de tomar decisiones sobre el mismo.



“Cuando llegó la convocatoria a la reunión decía que era para la renovación del parque La Cabrera, ahí empezamos mal, porque este es el parque Japón, un predio que fue donado hace unos 60 años por la Embajada de ese país y cuyos senderos fueron trazados por los caminos por los que se comunicaban los vecinos. Siempre ha estado integrado a la comunidad”, dijo Castillo.



Así las cosas, la conservación de los 119 árboles que hay en el parque Japón de 33 especies diferentes, de acuerdo con información del Jardín Botánico de Bogotá, será uno de los temas fundamentales por los que trabajará la comunidad.



El contrato entre Crea Arquitectos S.A.S y el IDRD finaliza el 30 de junio, fecha en la que se deben conocer los diseños acordados entre entidad y la comunidad.

