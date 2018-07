Mintransporte mete en cintura el bicitaxismo

Después de más de 17 años de ver circular por las vías de las ciudades de Colombia a los bicitaxis, tricimóviles o mototaxis (estos últimos con motor de combustión) sin ningún control de las autoridades, al fin el Gobierno Nacional va a regular su uso y los convertirá en un servicio de transporte público. Tendrán que cumplir requisitos especiales.

EL TIEMPO conoció el borrador de la resolución emitida por el Ministerio de Transporte en la que solo se permite el uso de bicitaxis de pedal o de pedaleo asistido con motor auxiliar eléctrico, con potencia nominal continua no superior a 0,50 kW, quedando descartado el de combustión.



La normativa destaca que quien conduzca estos vehículos debe tener licencia de conducción, tarjeta de operación, seguro obligatorio y una aplicación móvil, y cada vehículo debe estar afiliado a una empresa registrada.



Otro punto señala que se debe realizar un estudio por parte de la autoridad de tránsito de cada municipio en el que determine en qué zonas se puede o se requiere implementar este servicio. En Bogotá, este estudio estaría a cargo de la Secretaría de Movilidad.



El municipio que luego del análisis determine que no hay necesidad de implementarlo, debe desmontarlo y hacer un plan que incluya alternativas laborales para quienes trabajan en este oficio.

Hoy es ilegal

Aunque no hay una cifra exacta de cuántos de estos vehículos circulan en el país, en Bogotá, según un informe publicado por la Veeduría Distrital (2014), existen aproximadamente 1.800 bicitaxis que son utilizados por 120.000 ciudadanos. “Estos producen alrededor de 3.000 empleos, de estos, 1.000 son directos. Por ruta, recorre aproximadamente entre seis y 20 cuadras (dos kilómetros)”, indica el informe.



EL TIEMPO consultó con expertos y gremios de bicitaxis para saber qué opinan de la medida.



Saúl Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Bicitaxis de Colombia, manifestó que están de acuerdo con la regulación del servicio para no ser perseguidos, y que se constituya en un trabajo formal. “Lo que buscamos es trabajar sin pensar que la Policía nos va a recoger o a perseguir como si estuviéramos haciendo algo malo, cuando en realidad estamos trabajando”, asegura.



Saúl agrega que se debe dar un plazo para que la gente pueda cambiar el motor de combustión por el eléctrico y que ellos estarían dispuestos a acatar lo que diga la resolución.



Entre los puntos en Bogotá en los que se ha detectado que se concentran más bicitaxis están la autopista Norte entre calles 100 y 170, aunque el problema empeora en las estaciones de TransMilenio de las calles 142, 106, 146 y Cardioinfantil. “Mucha gente decide tomar este servicio por la falta de transporte”, asegura uno de los bicitaxistas. En el sur, hay puntos álgidos como el Tintal, sobre la avenida Ciudad de Cali, Madelena y Bosa.



Ricardo Montezuma, experto en movilidad, se refirió al documento y aseguró que este se debió haber hecho hace cinco años: “Hoy, en la ciudad no hay bicitaxis, lo que existe son mototaxis, es decir, triciclos con motor de combustión, y lo que hay que hacer es regular para estos”.



Para la regulación en el Distrito, la Secretaría de Movilidad dijo que estudiará la resolución antes de pronunciarse. El alcalde Enrique Peñalosa ha sido enfático en que está de acuerdo con este transporte, siempre y cuando sea de pedaleo.

Ahora, el borrador de este documento está para observaciones y posibles modificaciones, y empezará a regir un año después de su firma.

Lo que exigirá la resolución

Los conductores deben tener licencia de conducción C1 y recibir capacitación para conducir este tipo de vehículos.

Cada seis meses se debe hacer revisión y mantenimiento preventivo a los vehículos.

Se busca que este tipo de transporte sea utilizado en sitios culturales y zonas de conservación arquitectónica de las ciudades.

Deben estar afiliados a una empresa de transporte.

Deben tener un seguro con protección a terceros.

Deben contar con tarjeta de operación, que tendrá vigencia de 1 año, expedida por la autoridad municipal o delegada.

Se buscará que se integre con los demás modos de transporte.

Se fijarán tarifas para su uso.

Se tendrá una plataforma tecnológica creada por el Mintransporte y el Mintic.

En la plataforma tecnológica se deben registrar informes mensuales sobre la prestación del servicio, con indicadores de números de pasajeros movilizados, viajes, quejas de los usuarios, además de los datos del vehículo, propietario, conductor, etc.

Las autoridades municipales también podrían montar una plataforma, pero ellos deberán encargarse de su operación.

Con esta resolución se busca que estos bicitaxis trabajen en zonas cercanas a los medios de transporte públicos masivos y sirvan como alimentadores, o en lugares en los que no hay cobertura de transporte.

Todos los vehículos y los datos del conductor y propietario deben estar consignados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), un año después de firmada la resolución.

Las autoridades deben dar seis meses desde la firma de la resolución para que quienes hoy trabajan con este tipo de vehículos (combustión) hagan la migración a los de pedaleo o pedaleo asistido.

JOHN CERÓN

BogotáEn Twitter: @CeronBastidas