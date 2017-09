Registraduría apelará fallo sobre la revocatoria de alcalde Peñalosa

La Registraduría Nacional le pedirá al Consejo de Estado que revoque el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordenó expedir en 10 días la certificación de las firmas para la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa.



El organismo electoral advirtió que la providencia del tribunal, de primera instancia, no tuvo en cuenta que no se han cumplido los requisitos legales para expedir dicha certificación, y por lo tanto no es posible cumplir la orden impartida en el fallo notificado el jueves pasado.

“Notificados ayer (5 de septiembre) del fallo del tribunal, la Registraduría Nacional del Estado Civil interpondrá recurso de apelación ante el Consejo de Estado”, dijo el registrador Juan Carlos Galindo, y explicó que la decisión del tribunal no examinó que todavía no se ha terminado el proceso de revisión de firmas ni se han certificado las cuentas del comité de la revocatoria.



Exactamente, la Registraduría se refiere a que aún no se agota el proceso de revisión grafológica de las firmas, solicitado por la defensa del Alcalde Mayor de Bogotá.



Según la entidad, “este procedimiento se está llevando a cabo actualmente, conforme a los términos que fijan las normas” y solo cuando termine esa revisión se podrá expedir el informe técnico detallado que ordena la ley.



El plazo para las objeciones de la defensa del alcalde vencía el 13 de septiembre, pero, por la visita del Papa, se suspendió y se corrió el término para el 15 de septiembre. A partir de ese momento, la Registraduría contará con un plazo de 10 días hábiles para emitir el informe técnico que ordena la ley sobre la verificación de la autenticidad de los apoyos (firmas).



Pero, además, deberá contar con el certificado del Consejo Nacional Electoral sobre el cumplimiento de los topes legales del comité de revocatoria, es decir, de los gastos en que incurrió el comité promotor de la revocatoria durante la recolección de apoyos. Ese documento todavía no ha sido expedido.

Inconsistencias

De hecho, el informativo ‘Citynoticias’ conoció el informe de un perito entregado al Consejo Nacional Electoral y en el cual se examinaron las cuentas del comité de revocatoria. En él se señala que se encontraron al menos 10 inconsistencias en el informe rendido y una superación de los topes del 10 por ciento de los gastos, cuyo máximo debió ser de 415’215.421 pesos.



Entre los hallazgos figura, por ejemplo, una factura de fecha 26 de enero por 560.000 pesos, por concepto de 20.000 fotocopias, pero en las cuentas el registro aparece hecho un mes después, y el recibo fue firmado por una persona que no tenía relación laboral con el Centro de Copiado La Candelaria, donde supuestamente se hizo el trabajo.



Según el informe, hay aportes de Sintrateléfonos por valor de 49’580.000 pesos que no están soportados por las respectivas actas de donación y no son acordes con la relación de ingresos que suministró Gustavo Merchán Franco.



El perito considera que hay una inconsistencia que se debe verificar, por cuanto el señor Merchán “actúa en calidad de vocero de Unidos Revoquemos a Peñalosa y como tesorero de Sintrateléfonos”.



BOGOTÁ