‘Nuestra gran apuesta: dar la mejor alimentación escolar a los niños’

De cara a la nueva licitación pública que se abrió para los 725.000 refrigerios que cada día se les entregan a los niños y adolescentes en los colegios distritales, la secretaria de Educación de Bogotá, María Victoria Angulo, habló con EL TIEMPO sobre las mejoras y la innovación que trae el nuevo proceso.



“Hay alimentos que cualquier padre de familia les da o anhela darles a sus hijos, como una torta se zanahoria, queso pera descremado, yogur griego... Dar la mejor alimentación a los niños de Bogotá ha sido nuestra gran apuesta”, afirma.

No obstante lo que dice la funcionaria, de nuevo se conoce un comunicado de prensa emitido por una veeduría ciudadana en el que señalan que “el nuevo modelo de refrigerios escolares hace imposible que proveedores cumplan requisitos”, y, según ellos, eso llevaría a declarar desierto el proceso y que los niños se queden a partir de mitad de año sin refrigerio.



Aseguran que por esta situación, varias firmas reconocidas estarían incumpliendo los requisitos y se “podría estar desconociendo y violando los principios de la contratación pública de la transparencia y selección objetiva que debe imperar en este tipo de contratación pública”, dice la comunicación.



Y, de nuevo, la secretaria se vuelve a defender con los mismos argumentos con los que comenzó a liderar el cambio en el modelo de alimentación escolar vía licitación pública y transparencia, y que le han valido el reconocimiento internacional, del propio Gobierno Nacional y de los organismos de control.



“Los ciudadanos tienen todo el derecho a expresarse, pero lo que sí no es sano es desinformar”, dijo luego de haber afirmado que la licitación no está frenada ni se ha violado el debido proceso; que por el contrario, “estamos dando más tiempo para que quienes son expertos y proveedores de alimentos puedan hacer todas las preguntas”.

En este sentido, Angulo precisó: “Elevamos las condiciones de calidad que exigimos por la alimentación de los niños, y al mismo tiempo promovemos la transparencia”.



Además, contó que por ejemplo, para generar el estudio de costos de esta nueva licitación, se consultó la información de más de mil empresas proveedoras, tarea realizada en conjunto con la plataforma virtual Colombia Compra Eficiente.



En cuanto a la otra parte de la información que circuló acerca de que a partir de mitad de año, los niños se podrían quedar sin refrigerio escolar, la secretaria negó su veracidad a este diario, ya que el acuerdo marco vigente en este momento con más de 50 proveedores les permite hacer una prórroga en caso de ser necesario.



“Hay plena garantía y es una lección por el espaldarazo que el alcalde Peñalosa le ha dado a la alimentación de los niños de los colegios. Él nos dejó hacer todos esos cambios, que en su momento generaron tantos comentarios, decisiones que no eran populares pero sí importantes para los niños”, agregó la funcionaria.



“Semana a semana estaremos dando todas las claridades necesarias con este segundo proceso de acuerdo marco en torno a los refrigerios de Bogotá”, precisó.

Agregó que los recursos son unos $ 470.000 millones, hay 25 nuevos productos para que los estudiantes tengan la posibilidad de probar otras alternativas y también se abrieron posibilidades para que en franca lid, pequeñas, medianas y grandes empresas que no son contratistas del Estado puedan presentarse como proveedoras de los alimentos.



Desde que llegó al cargo, la funcionaria, y su equipo de trabajo, comenzó a liderar el cambio en el modelo de contratación de los alimentos de los estudiantes.

Esas decisiones, como lo ha reiterado el propio Peñalosa, seguramente pisaron varios callos: antes todo estaba concentrado en 12 empresas que mantenían el control de la operación.



De hecho, la Superintendencia de Industria y Comercio, en septiembre pasado, formuló pliego de cargos en contra de cinco empresas y siete personas naturales “por una presunta colusión (cartel) encaminada a afectar los precios de dos licitaciones para elegir los proveedores de frutas dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE), adelantadas por Colombia Compra Eficiente y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, por un valor conjunto superior a $ 40.000 millones de pesos”.



Lo que se deberá determinar es si este presunto cartel de las frutas se ponía de acuerdo para subir entre todos los precios de los productos. También se los señala del desabastecimiento de frutas en el 83 por ciento de los colegios, luego del boicot orquestado entre el 15 de marzo y el 8 de junio de 2017 para torpedear el nuevo modelo.



De hecho todos los cambios que Angulo hizo le han valido para recibir, además de ataques políticos y legales como las seis tutelas para frenar los procesos, reconocimientos a nivel mundial.



La organización no gubernamental Open Contracting, la más grande del mundo que vigila los cambios en procesos de contratación, reconoció la iniciativa como una de las tres mejores prácticas en el mundo.



De otro lado, el Ministerio de Educación Nacional ratificó el primer lugar con el mayor puntaje, 98 sobre 100 puntos, por la calidad de los alimentos, la interventoría, provisión, el trabajo en los colegios, entre otros aspectos. Hace un mes recibieron la distinción de la Veeduría Distrital y de la Organización Transparencia por Colombia, por ser la segunda entidad del Distrito con mayor visibilidad y por los cambios en la contratación.

Incluyen 25 nuevos productos en los refrigerios

Según la consulta sobre consumo de alimentos que se les hizo a los estudiantes, entre los productos que querían que se les incluyera o que valoraron estaban el herpo, las barras de cereales, el helado con galleta, los sándwichs de roast beef. En cambio, estaban cansados del wrapp de arequipe y queso, entre otros. En total salen 20 productos y llegan 25 nuevos, para un total de 79 que van a estar en la tienda virtual, que es de donde se sacan los menús que cada semana arma la Secretaría de Educación del Distrito.



A la fecha, señala el reporte oficial entregado por la entidad, se han realizado más de mil observaciones a los borradores de los prepliegos de la licitación, frente a 700 del proceso anterior.



HUGO PARRA

Redactor de EL TIEMPO