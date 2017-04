Prevenga las picaduras de insectos y las enfermedades en Semana Santa 

La Secretaría de Salud recomendó a los viajeros en Semana Santa no hacer caso omiso a algunas recomendaciones para que el paseo no se convierta en pesadilla.

Estas están relacionadas la prevención de picaduras de insectos, la transmisión de enfermedades respiratorias y de infecciones de transmisión sexual, por lo que es importante tener en cuenta:



Antes de viajar

Tenga un seguro médico y porte su documento de afiliación a la EPS.

Si consume medicamentos, llévelos junto con la fórmula médica.

Disponga de elementos para protegerse del sol como protectores solares con filtro UV, gafas y sombreros.

Para Colombia, pese a ser un país con zonas endémicas para Malaria, no se recomiendan tratamientos con fines preventivos (quimioprofilaxis).



Para evitar picaduras de insectos en climas cálidos

Aplíquese repelente sobre la piel y ropa; repita la aplicación según indicaciones del producto.

Use ropa de colores claros que cubra brazos, antebrazos y piernas.

Aplíquese protector solar en las áreas descubiertas de la piel.

Duerma y descanse bajo toldillos o mosquiteros.

Use anjeos u otro elemento que impida el ingreso de mosquitos a las viviendas.



En relación con la vacunación es importante:

Revisar antecedentes de vacunas.

Los niños menores de 6 años deben tener el esquema de vacunación completo, de acuerdo con la edad.

Mínimo diez días antes de viajar, debe aplicarse la vacuna contra la Fiebre Amarilla, si lo va a hacer a zonas de riesgo de transmisión en el territorio colombiano. Con destino internacional esta vacuna es obligatoria.



Si al regresar de su viaje presenta síntomas como fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, ojos rojos, dolor de músculos y articulaciones:

Acuda al médico e informe sobre los antecedentes del viaje reciente.

No se automedique.

Tome abundante agua.



Si al regresar de su viaje presenta al menos uno de los siguientes signos de alarma, consulte de inmediato al médico:

Dolor abdominal intenso.

Baja temperatura corporal.

Somnolencia.

Vómito o deposiciones con sangre.

Sangrado en cualquier parte del cuerpo.



Si durante su viaje o al regreso tiene síntomas de gripa o de alguna otra enfermedad respiratoria:

Utilice tapabocas permanentemente.

Al toser y al estornudar, cúbrase la nariz y la boca con el antebrazo.

Evite saludar de mano y de beso.

Tome líquidos en abundancia.

Lávese las manos con agua y jabón. Hágalo con frecuencia, especialmente después de toser o estornudar.



Para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos:

Lávese con frecuencia las manos con agua y jabón, especialmente antes de preparar o consumir alimentos, después de entrar al baño y luego de cambiar pañales.

Ingiera alimentos bien cocinados, especialmente huevo, pescado y las carnes de res, pollo y cerdo.

Consuma siempre agua potable.

Lave muy bien las frutas y verduras antes de consumirlas.

No adquiera alimentos y bebidas en sitios poco confiables.



Para prevenir infecciones de transmisión sexual:

El consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas afecta la posibilidad de tomar decisiones acertadas sobre su sexualidad.

Use siempre preservativos.

Recuerde que cualquier manifestación en la zona genital como verrugas, heridas, inflamación, dolor y secreciones raras requiere asistencia médica inmediata.



Si está en embarazo o lo está planeando:

En lo posible evite viajar a zonas ubicadas por debajo de los 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar.

Si no puede aplazar el viaje, tome todas las precauciones para evitar ser picada por mosquitos.

Si su pareja viaja a zonas de transmisión del virus del Zika, se aconseja el uso de condón en todas las relaciones.



