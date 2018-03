Siga estas recomendaciones para proteger su vivienda en semana santa

Si usted va a viajar o va a estar fuera de su casa en la época de semana santa, tenga en cuenta estas recomendaciones que realizó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para evitar fugas de agua o taponamientos en las alcantarillas.

- Antes de salir de su casa, no olvide cerrar el registro general del agua. Recuerde que los escapes de agua o las llaves con goteo pueden generar inundaciones en su vivienda o en otros apartamentos, además podría aumentar el valor de la factura.



- Asegúrese que las llaves de los grifos queden debidamente cerradas.



- Ubique materas y plantas de los patios en un lugar donde las hojas secas o los desperdicios no caigan en el sifón, pues en caso de lluvias puede obstruir el paso del agua y causar inundaciones.



- Una vez regrese a su casa abra la llave de distribución del tanque. “En caso de que el agua salga con alguna variación de color deje drenarla hasta que se aclare; esta situación se debe al estancamiento del líquido en las tuberías internas de las viviendas durante el tiempo en que no se utilizó”.



Los usuarios podrán reportar cualquier inconveniente a la Acualínea 116, la cual funcionará las 24 horas del día, durante todos la Semana Santa.



