Consejos para que las fiestas se vivan sin contratiempos

En este puente festivo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de la Policía Metropolitana para que disfrute en paz y en familia.



Por ningún motivo permita que menores de edad y personas en estado de embriaguez manipulen pólvora. No la use si no es un experto en su utilización, ya que puede resultar herido y afectar a otras personas. Si por alguna circunstancia un niño o adulto resultan quemados, llévelos de inmediato al centro asistencial más cercano.

Para las personas que van a salir de la ciudad, es vital que hayan hecho la revisión técnico-mecánica (líquidos, frenos y estado de las llantas) de su vehículo. Es importante haber dormido bien y bajo ninguna circunstancia conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias alucinógenas. No tenga afán en llegar. Su vida y la de sus seres queridos son lo más valioso. Respete siempre las señales de tránsito y límites de velocidad; utilice cinturón de seguridad y no permita que los niños saquen la cabeza por las ventanas. Mientras conduce, no use elementos distractores como celulares, tabletas, radios y pantallas.

También es importante que deje su casa bien asegurada y recomendada a alguien de confianza. Desconecte los electrodomésticos, especialmente los que funcionan con gas. Evite la violencia intrafamiliar, que por esta época suele incrementarse por causa del consumo de licor. Sea tolerante, evite riñas y comportamientos que afecten a sus vecinos, en especial por cuenta del ruido de las festividades.



No deje mascotas solas en casa, ya que pueden alertar a los delincuentes. Si va a consumir licor, hágalo con moderación y en lugares de su entera confianza. Desconfíe de licores con precios más bajos de los que regularmente se encuentran en el mercado. Si decide comprar licor, hágalo en sitios legales y verifique las estampillas, tapas y envolturas.

BOGOTÁ

