Lista de consejos para la misa campal en el parque Simón Bolívar

En la plaza de Bolívar, el Papa se reunirá la mañana del jueves con cerca de 24.000 jóvenes y en la tarde, en el parque Simón Bolívar, lo esperan aproximadamente 700.000 feligreses para la misa campal.

Las puertas del escenario se abrirán desde las 5 a. m. para que las personas, boleta en mano, ingresen a las 33 zonas habilitadas; en una de estas se ubicarán personas en condición de vulnerabilidad.



Tenga en cuenta que a las 2 p. m. este lugar se convertirá en un templo, y no podrá consumir alimentos. Se tiene previsto que el santo padre llegue a las 4 p. m. y le dé una vuelta en el papamóvil al escenario antes de comenzar la eucaristía.



Habrá 44 capillas listas para que 400.000 asistentes reciban la comunión. Se espera que la evacuación del parque luego de la ceremonia dure entre dos y tres horas, tiempo durante el cual hay presentación musical.



Hay 24 entradas disponibles para ingresar al parque.



El papa Francisco arribará a las 4 p. m., y a las 6:15 p. m. terminará la misa.



Recuerde llevar su boleta en la mano y tenga en cuenta el lugar de ingreso y la hora a la que debe llegar.



Mujeres en estado de embarazo avanzado y niños menores de 7 años no podrán entrar.



No se pueden ingresar sombrillas, botellas, chapas, bebidas alcohólicas ni mascotas.



Está prohibido el ingreso de cualquier tipo de alimento o bebida después de las 2 p. m.; a partir de esa hora, el parque se convertirá en un templo.



Habrá 77 puestos de comida, 1.500 baños públicos y 33 pantallas para la transmisión del evento.



Lleve ropa cómoda, agua y bloqueador solar; en caso de lluvia lleve ponchos.



Se prohíbe acampar en las afueras del parque.



Permanezca en su sitio y no lleve imágenes o elementos que midan más de 20 centímetros.



Si se desplaza en grupo, es recomendable que tenga especial cuidado con las personas de la tercera edad y menores.



Aunque la entrada al evento es gratuita, si no cuenta con boleta no le aseguran que pueda tener un puesto privilegiado.



En la carrera 68 se tendrán tres pantallas para la transmisión; se calcula que 200.000 personas se ubicarán en esta avenida.



Están habilitadas 10 puertas de evacuación, con 30 puntos de encuentro (14 exteriores y 16 dentro del parque).



Hay 1.500 socorristas, 56 ambulancias y 81 puntos de salud para prestar atención médica; 22 carpas para personas extraviadas.



El Distrito declaró la ley seca en tres localidades (Teusaquillo, La Candelaria y Santa Fe) y quedan prohibidos el parrillero en la motocicleta, el transporte de escombros, gas y artículos pirotécnicos.



Se prevé que el parque estará cerrado hasta el domingo para realizar el desmonte de la infraestructura.



12.000 personas vulnerables son invitadas de honor a la misa y estarán ubicadas en un sitio especial.



14.500 policías y 2.200 militares estarán presentes en el parque; 7.650 voluntarios apoyarán la logística.



Se instalaron dos hospitales, cada uno con 26 camillas.



Se instalaron ocho carrotanques para hidratar a los asistentes.



No se recogerán ofrendas económicas.



Se les recomienda a los asistentes que cuiden el parque y eviten arrojar basura y cualquier tipo de desperdicios.



En caso de emergencia, mantenga la calma y ubique un lugar seguro.



Esté atento a las instrucciones de evacuación y no corra por ningún motivo.



Cuente siempre con un sistema de comunicación, como un teléfono celular, que le permita ser localizado en caso de ser necesario.



No descuide sus elementos personales, especialmente celulares, billeteras y bolsos.

Ritmos colombianos y mensajes de reconciliación en la misa

Jorge Celedón; Goyo, de ChocQuibTown, María Mulata, Herencia de Timbiquí, Nidia Góngora y la Red de Cantadoras del Pacífico Sur serán los encargados de cantar El primer paso. La canción, compuesta por Iván Benavides, se creó con la idea de hacerle una ofrenda musical al Papa.



“Este regalo, inspirado en las enseñanzas del sumo pontífice, refleja la multiculturalidad de Bogotá e incluye un mensaje de paz y de respeto a la vida”, afirmó María Claudia López, secretaria de Cultura, Recreación y Deporte.



Durante la eucaristía se interpretará una obra titulada Plegaria colombiana. Esta incluirá piezas religiosas, repensadas con ritmos colombianos. También será presentada este sábado, en el auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a las 4 p. m. El amplio repertorio de Plegaria colombiana incluirá 'Señor, ten piedad', 'Santo es el Señor', 'Cordero de Dios', 'Palabra eterna', 'Tuyo es el Reino'; 'Gratitud', en forma de bambuco; 'Redención', en forma de bolero, y 'Ave María'.

El cierre estará a cargo de ChocQuibTown, Jorge Celedón y el Cholo Valderrama.



BOGOTÁ

