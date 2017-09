Recomendaciones para la misa campal del Papa en el Simón Bolívar

La logística para optimizar el parque Simón Bolívar y dejarlo listo para la misa del papa Francisco, mañana desde las cuatro de la tarde, está a punto. Tras dos semanas, cada una de las zonas en que dividieron el escenario quedaron adecuadas con puntos de hidratación y asistencia médica.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) lideró los trabajos. Las cifras de todo el proceso permiten tener una idea de la envergadura del mismo: trabajaron alrededor de 400 personas, 800 camiones estuvieron en tránsito permanente moviendo maquinarias e infraestructura; 60 torres de andamios se dispusieron para poder trabajar.



En lo referente a iluminación se instalaron 450 luminarias led de última tecnología en el parque, igual que se dispusieron 503 en la calle 63.



La tarima desde la cual el pontífice dará la misa tuvo una adecuación del talud. Se hicieron limpieza y poda de las zonas por donde transitará el sumo sacerdote, en el papamóvil, antes de empezar la liturgia.



En total, 1.000 baños públicos se pondrán a disposición de los cerca de 600.000 católicos que acudirán a la cita religiosa, que en 50 capillas podrán confesarse y preparar su espíritu.



Con 50 carpas les ayudarán a sobrellevar el clima, además de que habrá seis pabellones claramente definidos, con puntos de encuentro, de hidratación y zonas de recolección de residuos. Para garantizar un audio de fidelidad, se instalaron 13.000 metros de fibra óptica, conectados a 26 torres de sonido.



Para que todos puedan ver al Papa en gran formato, se adecuaron 1.000 metros de pantallas led. Si usted va a asistir este escenario, recuerde llegar a la hora y por la entrada que se le indica en la boleta. Terminada la ceremonia religiosa, varios artistas se presentarán en concierto, mientras se realiza la evacuación ordenada que, igual que en el acceso, se hará por horas específicas.



Quienes no son de la ciudad contarán con 3 puntos de información turística, para preparar el fin de semana que se espera estarán de visita en varios sitios en la capital.

Recomendaciones

Las autoridades distritales han dado indicaciones para garantizar que todo salga bien durante la misa campal. EL TIEMPO le recuerda las más importantes par a tener en cuenta.



1. Manténgase hidratado. Para esto, puede llevar una botella con líquido (mejor agua que gaseosas), siempre y cuando no sea de vidrio o de metal.



2. No está permitido el ingreso de objetos contundentes como pilas, chapas y palos. También se prohíbe el ingreso de carpas de campamento y elementos cortopunzantes.



3. Protéjase del sol. Gorras, sombreros y bloqueador solar son las mejores opciones.



4. No lleve carros ni motos. La mejor forma de acercarse al parque es en transporte público y a pie. Habrá un gran cierre de vías: entre la carrera 30 y la avenida Boyacá, y entre la avenida La Esperanza y la calle 80.



5. El parque abrirá sus puertas desde las 5 a. m. hasta las 2 p. m. Verifique la hora de ingreso que le indica su boleta.



6. Prepárese para la lluvia, con ponchos de plástico. No se pueden ingresar paraguas ni sombrillas.



7. Se recomienda llegar bien alimentado al evento. Ideal comer bien el día anterior. Lleve comida ligera, como sándwiches.



8. Solo pueden ingresar mayores de siete años.



BOGOTÁ