Claves para medírsele a hacer ciclomontañismo en Bogotá y la región

Trasladarse de la casa al trabajo en bicicleta es una actividad que viene creciendo en Bogotá y en la actualidad supera los 600.000 viajes al día, pero salir a pedalear en las montañas de la región es otro cuento.

Por ello, Jaime Bernal, conocido como el profe Bernal y quien hace más de 25 años se ha dedicado al ciclomontañismo en el país, entregó algunas recomendaciones a quienes se le quieren medir a esta exigente pero gratificante práctica deportiva.



Lo primero es identificar qué tipo de biciusario se es. “Si usted es de los que van del trabajo a la casa en cicla, tenga en cuenta que esta no le servirá para montar en trocha. La razón es que la calidad de las bicicletas para la ciudad es baja y puede prestarse para accidentes a la hora de hacer ciclomontañismo”, señaló el profe Bernal.



Por esa razón debe equiparse con un buen vehículo; pero si su presupuesto no es muy alto, recomendó tener en cuenta que muchas de las bicicletas que venden para montaña son de gama media, “por lo que con ellas no se pueden realizar tramos muy exigentes, sino rutas que sean recreativas”, explicó.



Otro punto que entra a jugar son los equipamientos de la bicicleta. “Lo mínimo es que tenga frenos hidráulicos, porque si una persona pesa, por ejemplo, 60 kilos, y va a toda marcha por una trocha, al frenar puede seguir derecho. Este tipo de frenos permiten detenerse sin caer”, indicó.



A la hora se salir a pedalear se debe verificar que las llantas estén infladas y en buen estado. Esto le ahorrará dolores de cabeza durante el camino, pues “muchos biciusuarios salen a ruta y terminan pinchados, por lo que renuncian a repetir esta experiencia”, afirmó el profe.



Además, fíjese en que el vehículo en el cual pedaleará sea acorde con su tamaño, pues una bicicleta pequeña puede generar dolores en distintas partes, como la rodilla, o una muy grande puede impedir que usted tenga el control de la cicla al andar.

“Unos guantes buenos para evitar lastimarse las manos y un casco de calidad que vaya bien amarrado son indispensables”, agregó el experto, y aclaró que, sobre todo, a la protección de la cabeza hay que invertirle. “Muchos de los que venden se dañan con un golpe, y el material no es adecuado. Deben cumplir con certificación, bien sea del Icontec, pues los casos sí salvan vidas a la hora de una caída”, indicó.



La ropa ajustada, para evitar enredarse con alguna de las partes de la bicicleta, y unas zapatillas especializadas para ciclomontañismo son otros de los elementos que no se pueden olvidar.

La preparación

El profe Bernal recomienda no salir a rodar solo ni hacerlo en rutas que no cuenten con vigilancia, y menos salir si no se ha hecho una preparación adecuada.



“Se requiere realizar un entrenamiento previo para salir a las trochas, con el fin de ir adecuando el cuerpo. No es recomendable hacerlo si no se cuenta con las condiciones físicas porque luego se pueden generar molestias físicas o esto puede interferir en que el biciusuario goce de su experiencia en la montaña, que es la idea”, concluyó.

Rutas en Bogotá-Región para prepararse

Aunque en la capital y en Cundinamarca hay cientos de rutas para practicar ciclomontañismo, no todas cuentan con vigilancia. Por ello, para hacer un entrenamiento previo, el profe Bernal recomendó espacios gratuitos como la parte alta del parque Nacional, los sábados de 6 a 9 a. m., cuando hay policías de Carabineros cuidando la zona, y los domingos de 6 a 8 a. m.



También, el circuito del parque Simón Bolívar, que se recorre en un solo sentido, siguiendo el movimiento de las manecillas del reloj.

