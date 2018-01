Doce claves para no caer en manos de los delincuentes

Calles oscuras, sectores desolados, las esquinas de los semáforos, la distracción con el celular, contestar los correos de falsas cuentas de entidades bancarias o sacar gruesas sumas de dinero sin pedir la protección policial son, entre otras, las oportunidades que esperan siempre los delincuentes a la hora de actuar sobre sus víctimas.

EL TIEMPO habló con el Área de Prevención de la Policía Metropolitana de Bogotá y consultó a fuentes especializadas en el tema acerca de las acciones que deben tener en cuenta las personas para minimizar los riesgos de ser víctimas de los llamados delitos de alto impacto.



No se trata de trasladar la responsabilidad de las autoridades a los ciudadanos, sino de tener cuidado a la hora de salir a la calle, de enviar mensajes por chat mientras se camina, realizar transacciones bancarias o abrir la puerta a extranjeros o desconocidos que se hacen pasar como trabajadores de las empresas de servicios públicos.

Estas son doce claves para tener cuenta en el diario vivir. Se trata entonces, como dicen las autoridades, de evitar el factor sorpresa, ese cómplice de los delincuentes.

1. No deje ver qué tipo de celular, reloj o dinero carga encima

Los delincuentes esperan a que la oportunidad se les aparezca. Por eso, una recomendación de los expertos es que no exhiba su reloj, el celular, la cartera, cadenas, computadores o elementos que llamen la atención de los delincuentes. Esto es clave a la hora de evitar un atraco, el hurto de sus pertenencias u otra modalidad delictiva.

2.No compre nada en las esquinas de los semáforos ni baje el vidrio

Esta es una recomendación especial que hace la Policía de Bogotá. No se trata de estigmatizar, y aunque el vendedor no tenga nada que ver, los delincuentes sí operan mientras usted se distrae. No se exponga y tenga en cuenta, insisten los uniformados, que los delincuentes utilizan a otras personas para poder preparar el asalto.

3. Lleve a la mano el dinero sencillo

Cuando salga a trabajar, a estudiar o hacer diligencias, trate siempre de llevar el dinero necesario del día y a la mano; con eso no llama la atención de los delincuentes.



Si va a movilizarse en transporte urbano o en taxi, recuerde llevar sencillo para no tener que cambiar ningún billete o que le metan uno falso.



De igual forma, la Policía recomienda no portar las tarjetas de crédito y débito si no las va a necesitar, porque los cajeros son sitios vulnerables.

4.Transacciones con confianza

Uno de los temas más complicados a la hora de hacer transacciones bancarias son los retiros de dinero por parte de personas diferentes al cuentahabiente.



Por eso, si va a delegar una transacción, debe hacerlo con una persona de su entera confianza y, además, debe anunciarlo en el banco. Nunca permita que una persona extraña lo ayude a cambiar la clave, a sacar dinero o a explicarle cómo es que funciona, porque puede ser víctima de engaño con falsos funcionarios.

5. No transite por zonas mal iluminadas y desoladas

La sorpresa y la oscuridad son cómplices de los delincuentes. Por lo general actúan en zonas que están mal iluminadas, donde hay poca gente, y ellos la conocen bien para poder escapar. Más que encerrarse en su casa y no volver a salir, la Policía de Bogotá recomienda no pasar por las zonas con poca iluminación y que estén desoladas.

6.Contra el fleteo: pida el acompañamiento policial

En la medida de lo posible, los expertos sugieren que no saque gruesas sumas de dinero y se recomienda hacer la transacción vía electrónica. Pero si tiene que sacar dinero en efectivo del banco, exija acompañamiento de la Policía y no tome taxis en la calle. Extreme las medidas de seguridad, por ejemplo, nunca hable de las transacciones.

7.Si va llegando a su casa y ve gente extraña, avise al 123

No se trata de vivir paranoico, pero si sospecha que hay movimientos extraños, como motos, automotores que no son de sus vecinos o personas diferentes a las acostumbradas, avise a la Policía. Y si puede, llame a la portería de su edificio. En caso de ser necesario, contacte a algún familiar de su casa e infórmele que va llegando.

8.Use taxi legal por aplicaciones o solicítelo por teléfono

Cuando un pasajero está de afán, lo que hace es salir a la calle a tomar el primer taxi que se le aparezca. Ahí es cuando los delincuentes actúan, ya que ellos siempre tienen un vehículo preparado para atracar. La oficina de prevención de la Policía de Bogotá pide a los ciudadanos que soliciten el servicio por teléfono o aplicaciones autorizadas.

9.No cargue el morral atrás

‘No hay que dar papaya’ es una de las frases más recurrentes en seguridad. Por ejemplo, llevar el morral adelante tipo canguro, ponerle seguro a las cremalleras y no distraerse con el celular son medidas de seguridad que disminuyen el riesgo de ser víctima de los delincuentes, porque mientras usted chatea distraído, ellos preparan su ataque sorpresa.

10.No entregue sus datos a las redes

Nada es gratis. Detrás de las falsas campañas donde regalan plata, celulares, electrodomésticos, rifas de viajes o abonos a sus cuentas están las mafias de la informática que lo que buscan en pedirle sus datos, robar sus claves y saquear cuentas.



Nunca entregue sus datos personales ni por correo ni por redes sociales a ningún supuesto banco o entidad financiera.

11.No abra la puerta a desconocidos

Nunca les abra la puerta a obreros o personas desconocidas que llegan con un domicilio o algún tipo de servicio en su residencia. Verifique siempre la identidad de esas personas con la compañía de servicio. Y no permita que personas desconocidas dejen paquetes o elementos extraños en casa o en la portería. Contacte a la compañía de mensajería.

12.Denuncie en las líneas 123 y 165

Si sospecha que se está cometiendo un delito o ve a alguien sospechoso, no dude en llamar al 123 y entregar toda la información lo más detallada posible que recuerde.



Y si es víctima de una extorsión, la Policía Nacional les pide a los ciudadanos que no paguen ni un solo peso y que hagan la denuncia en la línea 165 del Grupo Antiextorsión y Secuestro (Gaula).



BOGOTÁ