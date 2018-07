Recogerán firmas en la ciclovía para evitar el consumo de droga

“Queremos que todos los niños y jóvenes de Colombia tengan acceso a la verdad sobre las drogas, y que armados con esa comprensión puedan decidir por sí mismos vivir una vida libre de estas”, afirma Ingrid Lingyt, presidenta de‘Por una Colombia Libre de Drogas’, fundación sin ánimo de lucro que opera en 160 países.

La iniciativa comenzó cuando un trágico accidente acabó con la vida de su madre y la carrera de su hermana, quien se dedicaba al baloncesto profesional. Un hombre borracho estrelló el bus en el que se movilizaba la familia de Ingrid y desde entonces ella ha luchado de forma constante que los jóvenes conozcan las consecuencias sobre el consumo de drogas y alcohol, y por su propia voluntad decidan rechazar estas sustancias.



La fundación realiza campañas con las personas que no son consumidoras, para que no se dejen engañar sobre los efectos que producen. Además, trabaja con familias, jóvenes y educadores. Pese a que la fundación realiza campañas preventivas y no correctivas, a diario se enteran de situaciones que los motivan a seguir luchando.



“Una madre le daba pegante a su hijo para evitar que sintiera hambre, era su recurso pero le estaba haciendo un daño terrible. Otro caso fue el de un joven que desde los 7 años empezó a consumir; nosotros lo conocimos cuando tenía 15; él quería cambiar y lo ayudamos, le donamos vitaminas, le recomendamos que hiciera mucho deporte para calmar su ansiedad; hoy está rehabilitado y pronto terminará su bachillerato”, relata Ingrid.



Todos los días desde Los Ángeles (Estados Unidos) se reparte material educativo a nivel nacional e internacional. Estas guías son preventivas y contienen videos con testimonios de jóvenes que han salido del consumo, y los efectos que genera consumir a corto y largo plazo, además de las consecuencias de consumir marihuana, alcohol, éxtasis, cocaína, drogas sintéticas, metanfetamina, inhalantes, heroína, LSD o fármacos en exceso.



“En los colegios la mayoría de los jóvenes y adolescentes consumen e inducen a otras personas para que sean ‘chéveres’, nosotros les decimos: puede haber diversión sin necesidad de estar bajo el efecto de psicoactivos”, explica Lingyt. La fundación hace campañas en los colegios: “Les explicamos todo sobre las drogas a los menores, y luego ellos realizan carteleras, obras teatrales y exposiciones sobre lo que aprendieron”, agregó.



Ahora, no solo quieren trabajar con los niños y adolescentes, también esperan a todos los ciudadanos en la iniciativa preventiva que adelantan los voluntarios. “Cuando una persona es consumidora, es mucho más difícil que salga de ese mundo, por eso es mejor prevenir”, dicen en la organización.



Mañana, en el marco de la campaña ‘Día de la vida sin drogas’, se espera recoger un millón de firmas como símbolo de compromiso. La campaña se desarrollará durante la jornada de ciclovía; también se podrá hacer a través de la página www.diadelavidasindrogas.com.



BOGOTÁ