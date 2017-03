Recicladores tienen un año más para que se organicen

Con el fin de garantizar que todos los recicladores se asocien y se organicen para que puedan recibir los beneficios a los que tienen derecho, como el pago por aprovechamiento que se cobra en la tarifa a los usuarios, la compra de sus materiales por las industrias, así como servicios de salud y pensión, entre otros, el Ministerio de Vivienda amplió en un año el plazo para que se formalice su actividad.



Así quedó establecido en el nuevo capítulo del Decreto 596 del 2016 de carácter transitorio, el cual obliga a que los municipios y distritos que cuentan con esquemas operativos de aprovechamiento, realicen, en los próximos 12 meses, los ajustes necesarios.

El plazo inicial en el Decreto se vence el próximo 11 de abril, pero el Distrito, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), solicitó una prórroga para poder lograr la formalización.



Esto, porque en la ciudad al menos el 70 por ciento de los más de 20.000 recicladores que recorren las calles de la capital, no están asociados ni pertenecen a ninguna organización.



También este periodo ampliado es un alivio para muchas organizaciones que, aunque ya están conformadas, aún no se han registrado ni formalizado ante la Superintendencia de Servicios Públicos.



“Esta decisión le permite al Distrito la organización de ese 70 por ciento de recicladores, facilita la posibilidad de tener las cuentas claras de cuántas toneladas son las que están aprovechando los recicladores y, también, poder evidenciar que al relleno sanitario de Doña Juana no lleguen residuos aprovechables”, dijo Beatriz Elena Cárdenas, directora de la Uaesp.



Así las cosas, lo que se busca es que cuando un ciudadano saque la bolsa de material aprovechable, el reciclador de oficio la recoja, la organización ejecute el pesaje y después se haga el reporte a la Superintendencia de Servicios Públicos a través del Sistema Único de Información (SUI). La tarifa que paga el ciudadano por ese material ya se cobra en la factura del aseo. Esos recursos van al operador de aseo, que los transfiere a las organizaciones según lo que ordene la Superservicios por el pesaje del material.



De ahí la importancia de que los habitantes de Bogotá comiencen a separar los materiales en su propia casa antes de sacarlos.



Además de ese pago, el reciclador recibe un dinero por el material que las industrias les pagan a las organizaciones, lo que se traduce en mejores ingresos, calidad de vida y que lleguen menos materiales al relleno de Doña Juana.



De esta manera, se da cumplimiento a lo establecido en el nuevo marco tarifario de aseo, Decreto 596, pero sobre todo, a lo establecido por la Corte Constitucional, que ordena acciones afirmativas para la población de recicladores con el fin de mejorar sus condiciones de vida.



Hoy en día, en Bogotá opera un esquema mixto: ya hay organizaciones que reciben pago por su operación, pero también la Uaesp les paga de forma individual, pues no puede incumplir la orden de la Corte que obliga a tener las acciones afirmativas con la población que recupera materiales en la ciudad.



Se espera que en un año este proceso esté culminado, porque de lo contrario, aquellos recicladores u organizaciones que no estén debidamente registrados, no podrán recibir pagos individuales.



Finalmente, Cárdenas dijo que a fin de blindar este proceso, se trabaja de la mano de la Superintendencia de Servicios Públicos para garantizar que se cumpla con todo el procedimiento.



