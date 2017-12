‘Aumento de lluvias en el país no es consecuencia de la Niña’

La tradicional temporada seca que se presenta en Bogotá y otros lugares del país todos los años desde finales de diciembre hasta febrero se vio interrumpida por las inesperadas lluvias que se presentaron en los últimos días.

El director de pronósticos del Ideam, Christian Euscátegui, informó que la causa de estas inusuales precipitaciones es una irrupción en el país de un frente frío proveniente del sur del continente, desde el atlántico argentino, que ha hecho que llueva copiosamente en ese país, en Uruguay y en Brasil. Esas corrientes frías han inyectado humedad, según afirmó Euscátegui, que ha entrado por el macizo colombiano y el piedemonte de Putumayo, y se ha dirigido hacia el centro del país causando lluvias en el Eje Cafetero, Huila, Tolima, Caquetá y el centro oriente de Cundinamarca.



El experto agregó que hay posibilidad que se presenten precipitaciones leves durante las tardes de los próximos días, una probabilidad que aumentará hacia el fin de semana, desde el viernes, así que se prevé para los bogotanos la necesidad de sacar el paraguas por las lluvias moderadas que puedan presentarse para la noche de Año Nuevo.

Si estas lluvias fueran causadas por la Niña, estaría lloviendo también en la costa Atlántica FACEBOOK

TWITTER

Durante las semanas recientes no se habían presentado precipitaciones en la ciudad, pues el último aguacero importante fue el 10 de diciembre. En las tardes del lunes 25 y del martes 26 se presentaron lluvias moderadas. Según los reportes del Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo (Idiger), el lunes 25 cayeron hasta 20 milímetros en algunos sectores de Chapinero y Usaquén, y el martes 26 las lluvias marcaron 40 milímetros en Engativá, Suba y Barrios Unidos.



Según el Idiger, aunque los monitoreos se mantienen en los sectores donde más ha caído agua esta semana no es necesario encender las alarmas.



A pesar de que el país enfrenta la presencia del fenómeno de la Niña, que ha traído fuertes lluvias con inundaciones, Euscátegui afirmó que este año se prevé que su magnitud sea leve y no genere grandes traumatismos. Además, el incremento de las precipitaciones en el sur y centro del país no es una consecuencia directa de este fenómeno, afirmó, sino que se debe principalmente a la inyección de condiciones climáticas húmedas provenientes del sur.

“No se debe desestimar la presencia de ningún fenómeno meteorológico, mucho menos cuando la Niña ha causado tantos estragos, pero en esta ocasión no nos estamos enfrentando a unas condiciones como las que hemos vivido en el pasado. Si estas lluvias fueran causadas por la Niña, estaría lloviendo también en la costa Atlántica, pero allá no ha caído agua”, dijo Euscátegui.



La inesperada aparición de lluvias en esta época tradicionalmente seca y soleada se extenderá hasta el próximo 3 de enero, según el Ideam. A partir de esa fecha tendremos alternancia entre días secos y soleados, con escasa nubosidad y un importante descenso de temperaturas durante la noche y las madrugadas, que podría causar heladas en la sabana de Bogotá y días lluviosos como los que se presentaron esta semana.



BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET