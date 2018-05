¿Grupos armados ilegales rondan a Ciudad Bolívar?

La alerta temprana que le envió la Defensoría del Pueblo al Ministerio del Interior para que tomara acciones ante la posible presencia de integrantes de grupos armados ilegales en la localidad de Ciudad Bolívar, y que fue publicada en exclusiva por EL TIEMPO, provocó una reacción en bloque de las autoridades distritales.

“Claro que recibimos con seriedad cualquier alerta temprana de la Defensoría y tomamos todas las medidas pertinentes”, manifestó el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, quien agregó: “Ante estos informes es válido hacer preguntas para entender las amenazas y contrastar información con fuentes de inteligencia de la Policía y el Ejército”, propuso el funcionario.



Mejía no fue el único en referirse al tema. Durante un evento en el que recibía 700 hombres y mujeres para sus filas, el general Hoover Penilla, comandante de la Metropolitana de Bogotá, señaló que en respuesta a lo advertido por la Defensoría, aumentarán la inteligencia en Ciudad Bolívar.



Sin embargo, el oficial fue enfático en aclarar que no tienen conocimiento de la presencia del ‘clan del Golfo’, ni de ‘los Rastrojos’, ni del Eln, ni disidencias de las Farc en la localidad número 19 de Bogotá.



La Defensoría del Pueblo se basó en 17 hechos ocurridos entre el 21 de marzo del 2017 y el 2 de abril del 2018, para alertar a las autoridades sobre estas posibles amenazas. De los sucesos analizados se destaca el ataque del que fue víctima el 15 de marzo pasado Germán Espinel, un líder social que recibió dos disparos de revólver cerca de su casa en el barrio La Alameda, pero que, gracias al chaleco antibalas de la Unidad de Protección que viste, se salvó.



Para Tiberio Robayo, edil de esa localidad, los resultados de las investigaciones que adelanten las autoridades “deben ser contundentes para desarticular la criminalidad que somete al joven a la droga, al ‘fierro’ y a la muerte”, comentó el cabildante.



Ante este panorama, la Personería de Bogotá lideró este jueves una reunión a la que asistieron representantes de las secretarías de Seguridad y de Gobierno, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General.



“Todas las autoridades, y nosotros, coincidimos en que si bien son situaciones que pueden generar riesgo, no son producto de las organizaciones que señalan en la alerta temprana. La Fiscalía lo denomina como ‘usurpación de marca’, porque son grupos delincuenciales de poco monta organizados alrededor del microtráfico que se hacen llamar como organizaciones criminales que han figurado en el escenario delictivo”, señaló al final de la reunión Carmen Teresa Castañeda, la personera Distrital.

La comunidad, en alerta

Pero las reacciones también llegaron de los habitantes de la localidad. “Realmente lo que se escucha en la zona es que se está descubriendo el agua tibia. Como siempre, hay una respuesta tardía de algo que desde hace tres o cuatro años veníamos denunciando”, dice Camilo Arana, integrante del Comité de Derechos Humanos de Ciudad Bolívar conformado por varias organizaciones sociales de la zona.



“La gente sabe de esto, está preocupada, hay una situación difícil sobre todo con la juventud, por eso se han puesto los ojos sobre los muchachos”, manifestó Arana.



Y es que recientemente en este diario nos preguntamos por qué bajaban los homicidios en todo Bogotá, menos allí, en el sur. Mientras que, por ejemplo, en la localidad de Santa Fe, entre enero y marzo del 2018, se registraron 16 asesinatos menos que en el mismo periodo del 2017, en Ciudad Bolívar hubo 14 más. Los jóvenes fueron las principales víctimas.



“En la localidad lo que están encontrando los muchachos es la muerte y la drogadicción, no podríamos decir quiénes son los que asesinan o por qué”, advertía a mediados de abril pasado Luceris Segura, quien hace parte de la mesa técnica del barrio Los Altos de la Estancia.



Poco después, EL TIEMPO les puso la lupa a las amenazas a las que estaban siendo sometidos varios líderes sociales del sector, entre ellos Andrey Téllez, un joven representante comunitario del barrio Potosí que debe usar un chaleco antibalas que le otorgó la Unidad de Protección.



Miguel Uribe, secretario de Gobierno, aunque reconoció amenazas a líderes sociales, descartó que provinieran de grupos armados ilegales.



“De acuerdo con reportes de Policía y Ejército, podemos confirmar que en ninguno de los 38 casos atendidos en Ciudad Bolívar hay riesgo o amenaza que provenga de un actor armado al margen de la ley. Se trata de delincuencia común o bandas delincuenciales organizadas”, señaló el funcionario.



ÓSCAR MURILLO MOJICA@oscarmurillom

Gobierno anuncia medidas

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció este jueves que se reforzará la vigilancia en Ciudad Bolívar para identificar la situación de orden público que denunció la Defensoría en una alerta sobre la presencia de bandas criminales y reductos de la del Eln y de las Farc.



“Vamos a llevar inteligencia para establecer si están pasando las cosas de gravedad que han estado diciendo algunas instituciones (...). Toda alerta que nos den tiene para nosotros gran importancia. Tengan la seguridad de que Bogotá tiene los recursos y la disposición política local y del Gobierno para cada alerta reportada tenga un manejo sin ser subestimada”, dijo Villegas, haciendo alusión al rifirrafe entre el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el Defensor del Pueblo, después de que EL TIEMPO reveló la alerta sobre la presencia del clan del Golfo, los Paisas y los Rastrojos.



Si bien Peñalosa dijo que informes de inteligencia no registran la presencia de esas bandas, el comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Penilla, señaló que vienen trabajando esa situación.



“Tenemos claro que está pasando en Ciudad Bolívar y hemos implementado unas estrategias que esperamos que en las próximas semanas comiencen a dar resultados concretos”, explicó el oficial.



Y agregó que los homicidios en la zona están relacionados con disputas por líneas de microtráfico, tanto en Ciudad Bolívar como en Soacha.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com