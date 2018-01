¿Por qué bajaron de las motocicletas a los parrilleros en Bogotá?

La ola de inseguridad que ha sacudido a Bogotá el primer mes de este año obligó al alcalde Enrique Peñalosa a prohibir, temporalmente, la circulación de pasajeros hombres en motocicletas con un cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos.



La continuidad de la medida, que de acuerdo con el mandatario distrital empezará a regir desde la próxima semana en todas las localidades, dependerá de los resultados que arroje: “No será para siempre”, declaró. Mes a mes, durante los consejos de Gobierno, las autoridades medirán el impacto de esta determinación.

Para sustentar la restricción, que será las 24 horas del día, la Alcaldía explicó que solo en el 2017 5.325 hechos delictivos fueron cometidos por personas que iban de parrilleros: 4.168 casos más que los reportados en el 2013.



En definitiva, de los 62.501 hurtos a personas que se reportaron el año pasado en Bogotá, el 8,5 por ciento fueron perpetrados por alguien que se movilizaba como pasajero en este automotor.



“Desde hace cuatro años viene creciendo el número de hurtos a personas y comercios que son cometidos por personas que se movilizan en moto. Son sujetos en dos o tres de estos vehículos que, por ejemplo, rodean un carro y lo atracan con armas de fuego”, expresó Daniel Mejía, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia.



Aunque todavía se desconocen los detalles del decreto con el que se aprobará la medida –como la duración de la misma o las sanciones para quien la incumpla–, lo que sí es cierto es que de las 472.226 motocicletas matriculadas en la capital, 244.628 –es decir el 52 por ciento del total de estos vehículos– se verán impactadas.



Pese a esto, el alcalde Enrique Peñalosa fue enfático en aclarar que los costos de la población afectada serán mínimos en comparación con los beneficios en seguridad ciudadana.

“Solo el 5 por ciento de la población usa moto, y de esos menos del 10 por ciento lleva acompañante hombre. Es decir, menos del 0,5 por ciento de los ciudadanos, y en cambio se va a beneficiar a todos dando más garantías de seguridad”, justificó el mandatario.



La noticia levantó voces de apoyo y rechazo, como la de Andrés Nieto, experto en la materia de la Universidad Central, quien se manifestó en contra. “En Colombia las personas se mueven más en moto que en vehículos, se está afectando a ciudadanos que no hacen parte de ninguna banda criminal y que usan este vehículo como forma de transporte”, sugirió el académico.



A esta voz se sumó la de Andrés Méndez, vocero del gremio de los ‘moteros’, quien aclaró que aunque reconoce que sí han aumentado los hechos delictivos en estos vehículos, la prohibición de los pasajeros masculinos no impactará en reducir la inseguridad.



“El porte de armas de fuego está prohibido y aun así se capturan a personas con ellas. Con los ladrones es igual, se pueden subir a la moto, cometer el delito y bajarse a las pocas cuadras. Son más las personas que se verán maltratadas, por ejemplo, al no poder llevar a un hijo al colegio”, lamentó Méndez, quien hizo parte de las manifestaciones de motociclistas que se llevaron a cabo la noche de este miércoles y que bloquearon varios puntos de la ciudad.



Pero también hay versiones a favor, como la del concejal de Cambio Radical, Roberto Hinestrosa, quien desde el cabildo distrital había hecho un llamado en las últimas semanas para que se valorara esta posibilidad.



“Comprendemos que la motocicleta también es usada como medio de transporte familiar, sin embargo, ante los reiterados casos de inseguridad, se deben tomar medidas de fondo, pues prima la seguridad de todos los capitalinos sobre los particulares, además esta medida también ayudará a reducir el número de personas lesionadas o fallecidas en accidentes de tránsito”, comentó el cabildante.



Por su parte, Daniel Palacios, concejal del Centro Democrático, tildó de improvisada y desafortunada la actuación del Alcalde. “Estamos totalmente en contra. Esto demuestra el desespero y la incapacidad por controlar los hurtos en la ciudad. Se está satanizando al medio y no al responsable”, analizó Palacios.

Ante estas dudas, el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, recalcó que impedir que los motociclistas vayan acompañados por hombres no es la única acción para contrarrestar la arremetida de los ladrones y que habrá acciones para garantizar el éxito.



“También estamos haciendo un trabajo con la seccional de investigación criminal e inteligencia de la Policía, para desarticular los grupos que cometen estos atracos. Se están fortaleciendo los controles y retenes para verificar control de armas y antecedentes judiciales”, informó el funcionario.



De hecho, precisó Mejía, dentro de las investigaciones que se están adelantando, se tienen identificadas algunas bandas que vienen de otras partes del país, comenten robos en estos aparatos durante tres o cuatro días, y luego huyen.



El tema ha dividido a la ciudad. En una encuesta realizada a través de la cuenta de Twitter de esta Casa Editorial, al cierre de la presente edición, con más de 7.500 votos, el 50 por ciento de los participantes estaba de acuerdo con la decisión y el otro 50 por ciento en contra.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO@oscarmurillom