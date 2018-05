Discriminación y exclusión, la realidad de la población LGBTI

Ser lesbiana, gay, bisexual, transgénero o intersexual en Bogotá siguen siendo condiciones propicias para la exclusión y la discriminación, incluso desde las familias, según lo revela un estudio que acaba de realizar la Secretaría de Planeación del Distrito con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito.



Se trata de una investigación que consultó a 241 personas LGBTI y que fue revelada el jueves en el marco del Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la biofobia, establecido por Naciones Unidas para fomentar una cultura de inclusión.

Según Planeación, la encuesta mostró que 97,8 % de las personas LGBTI han recibido algún tipo de ofrecimiento que los pone en riesgo de ser víctimas de la trata de personas, 76 % está en riesgo económico y 61 por ciento es vulnerable al abuso sexual. También hay un grupo con riesgo familiar (12 por ciento) y por consumo de sustancias psicoactivas (6 %). La quinta parte de los encuestados reveló que gana menos de un salario mínimo y muchos no tienen la administración del dinero que devengan por su trabajo.



Uno de los problemas que evidencia el estudio es que las autoridades no saben cuántos de los 8’200.000 habitantes de Bogotá son LGBTI y dónde están ubicados. De hecho, las personas entrevistadas fueron ubicadas en puntos de atención de esta población y en zonas reconocidas de ejercicio de la prostitución y de bares.



El principal sitio donde fueron entrevistadas fue el Centro de Atención a la Diversidad Sexual y de Géneros, en el barrio Santa Fe, de la localidad de los Mártires, en el centro de la ciudad. También el barrio Perdomo de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, entre los asistentes a la Red de Afecto de la zona y la Mesa Local LGBTI.



En Chapinero, Barrios Unidos, Kennedy y Suba, por ejemplo, los puntos de entrevista fueron zonas de prostitución y de bares.



La encuesta mostró que el 32 por ciento de las personas LGBTI que fueron entrevistadas ejercen la prostitución, y entre los oficios que desempeñan quienes no venden servicios sexuales están la mendicidad, las ventas ambulantes, el reciclaje y los trabajos domésticos.



La investigación mostró que “gran parte de las personas LGBTI no son conscientes de las violencias de que son objeto. De hecho, muchas naturalizan la violencia asociada a su identidad sexual”, explicó Juan Carlos Prieto García, director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación.



Prieto informó que el estudio pone de manifiesto el riesgo de esta población a ser víctima de trata de personas, cuando reciben ofertas laborales que resultan engañosas. En la encuesta, el 33,7 por ciento de las personas entrevistadas dicen que aceptaron una oferta y después encontraron que no correspondía a lo que les habían ofrecido.



BOGOTÁ