Quieren convertir la mansión de Gacha en un parque

11 de abril 2017 , 01:10 a.m.

11 de abril 2017 , 01:10 a.m.

La idea que tiene el Distrito de construir un centro recreativo y cultural en las ruinas de la mansión del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, ubicadas en el barrio El Chicó, está en manos del presidente Juan Manuel Santos.



En este predio avaluado en 48.000 millones de pesos, que está en custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que tiene 5.140 metros cuadrados, se planea construir una piscina semiolímpica; una piscina recreativa para niños; una sala de artes plásticas y visuales; un sala de música, danza y arte dramático, y una ludoteca para la primera infancia.



El proyecto costaría alrededor de 20.000 millones de pesos, teniendo en cuenta la normatividad urbana del sector y de los metros cuadrados que se pueden construir en la zona.

Una inversión que aunque aún no se sabe de dónde saldrá, expresó la secretaria de Cultura, María Claudia López, se espera que beneficie a 696.000 habitantes que viven en las localidades de Chapinero, Usaquén y Santa Fe, más la población flotante de Chapinero: alrededor de 500.000 personas.

El Presidente está explorando la forma de entregar ese lote al Distrito para poder construir. También tengo entendido que quiere que se haga algo alusivo a la paz FACEBOOK

TWITTER

Una de las razones que tuvo el alcalde Enrique Peñalosa para proponerle este proyecto al presidente Santos es el déficit de infraestructura cultural que tiene Bogotá y, específicamente, esas tres localidades, que cuentan con solo 35 centros culturales públicos y 107 privados.



Según mencionó la Secretaría de Cultura, al jefe de Estado le suena la idea, y sobre todo porque podría ser un centro recreativo y cultural con una temática de paz.



“El Presidente está explorando la forma de entregar ese lote al Distrito para poder construir. También tengo entendido que quiere que se haga algo alusivo a la paz, pero ya existe en la calle 26 con carrera 30 el predio para construir el Museo Nacional de Memoria Histórica. Lo que buscamos en El Chicó sería ofrecer un servicio recreativo y social”, aseguró la secretaria.



El Distrito ya hizo avances en la concepción del programa de usos y área del proyecto y están esperando la decisión del Presidente porque el lote no es del Distrito.



Con todo esto, vecinos como Carlos Ossa, de Corpochicó, prefieren que la mansión de Gacha sea destinada para atención al público de una embajada, ya que este propósito también cumple con el uso dotacional. “Este sector no tiene la capacidad de movilidad para soportar un centro recreativo”, dijo.



Aunque la Secretaría de Cultura, entidad que está a cargo del proyecto, ya tiene planeado el uso y las áreas que se construirían en el lote, aún no pueden dar más detalles, como cuál sería el plan de manejo de tránsito y de dónde saldría el dinero para construirlo, ya que están a la espera de la decisión del Presidente.



REDACCIÓN EL TIEMPO ZONA