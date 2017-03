Las quejas más comunes por procedimientos estéticos en Bogotá

08 de marzo 2017 , 11:38 a.m.

En los dos primeros meses de 2017, se reportaron 7 quejas por fallas o mala prestación de los servicios de estética y cirugía plástica frente a 4 casos en el 2015 para el mismo periodo, según un informe de la Secretaría Distrital de Salud. Por esta situación, la Secretaría inició 5 investigaciones administrativas y 2 se encuentran en etapa preliminar.



La entidad reiteró su llamado a que quienes quieran practicarse un procedimiento de este tipo verifiquen la ideoneidad de la entidad prestadora del servicio.

Para que los ciudadanos tengan una idea del impacto negativo que tienen estos procedimientos en sitios clandestinos, durante el año 2016 se recibieron 95 quejas por procedimientos estéticos o cirugías plásticas, la mayoría relacionadas con la falta de idoneidad del personal tratante, seguido de resultados no esperados y diversas complicaciones, según el reporte oficial.



Ese año se impusieron 34 medidas de seguridad con cierre temporal y preventivo de servicios; 32 quejas se dieron por finalizadas y 29 se remitieron directamente a investigación.

Qué hacer antes de un procedimiento

1. Consulte la certificación del sitio en www.saludcapital.gov.co, en el botón “consulte la habilitación de su médico o IPS”, en la parte inferior izquierda.

2. Solicite el distintivo de habilitación del servicio quirúrgico de cirugía plástica y estética.

3. Exija el certificado de cumplimiento de todos los estándares del sistema único de habilitación expedido por la Secretaría de Salud.

4. La Secretaría de Salud verifica que los médicos cumplan con el título de especialización.

Las quejas más comunes

1. Personal no idóneo.

2. Resultados no esperados, como senos asimétricos, salida de líquido, prótesis encapsuladas, adormecimiento en glúteos, flacidez en el cuerpo, abultamiento en senos, re-hospitalización por infección, dolor, fiebre, dificultad respiratoria, perforación intestinal, entre otros.

3. Malos procedimientos como quemaduras en varias partes del cuerpo.

4. Falta de continuidad del tratamiento, por pérdida de historia clínica y ausencia de procesos de limpieza y desinfección.



Principales hallazgos de la Secretaría

1. Personal no idóneo en procedimientos de cavitación, hidrolipoclasia, carboxiterapia, utilización de láser, vacumterapia, microdermoabrasión con puntas de diamante, cámaras de bronceo, plasma autólogo, administración de toxina botulínica, administración de ácido hialurónico, lipólisis láser, entre otros. (Son realizados por esteticistas, bacteriólogas, odontólogos, fisioterapeutas, entre otros).

2. Procedimientos quirúrgicos por personal médico no idóneo.

3. Deficientes de bioseguridad.

4. Uso inadecuado de medicamentos e insumos.

5. Medicamentos e insumos sin registros sanitarios o vencidos.

6. Aplicación de sustancias no permitidas.

7. Mal manejo de residuos hospitalarios.

8. Procedimientos estéticos invasivos en residencias (de quien practica el procedimiento o del paciente) y lugares clandestinos.



