Qué se firmó y qué sigue en el proceso del metro de Bogotá

Con treinta años de plazo y un interés anual del cuatro por ciento, este lunes se firmaron empréstitos por 1.700 millones de dólares con la banca multilateral para empezar la construcción de la primera línea del metro de Bogotá.



Estos créditos serán desembolsados a medida que la obra lo requiera: 600 millones de dólares con el Banco Mundial (BM), 600 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 400 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El acto de firma se realizó este lunes en el parque de Los Mártires (Voto Nacional).



Asistieron el presidente, Juan Manuel Santos; el alcalde Mayor, Enrique Peñalosa; el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; el gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar; además del presidente del BID, Luis Alberto Moren; el director del BM para Colombia y Venezuela, Ulrich Zachau, y el oficial de crédito sénior del BEI, Alexandre Staff Varela.



Los contratos de préstamo los firmó el gerente de la Empresa Metro con cada banco, mientras que el ministro de Hacienda firmó con la banca multilateral un contrato de garantía en caso de que la empresa Metro incumpla sus obligaciones con las entidades.



“Después de esto no hay discusiones para que no haya metro en Bogotá”, señaló Luis Alberto Moreno, durante la ceremonia.



El presidente Santos se mostró optimista por el avance y le dijo al alcalde Mayor que espera en cinco años poder llegar en bicicleta a alguna estación y subirse al metro. El alcalde Peñalosa agradeció el apoyo que ha tenido del Gobierno Nacional y aseguró que en días pasados cerca de 115 compañías recorrieron el trazado de la obra y 65 de estas mostraron interés. El siguiente paso es la preselección de las empresas interesadas en el proyecto, el cual se abrió ayer y será conforme a los reglamentos del BID.



“Las empresas podrán presentarse de manera individual o asociadas y su experiencia deberá demostrarse y certificarse. En esta fase no se reciben propuestas económicas, solo documentos y certificaciones para acreditar el cumplimento de los requisitos técnicos, legales y financieros”, señaló el Distrito. Luego de esto, la Empresa Metro hará la verificación y dará la lista de las compañías que cumplan. Se espera que esto sea a final de año.



Luego, las empresas calificadas recibirán los pliegos de condiciones que incluyen las especificaciones técnicas y podrán hacer observaciones y aclaraciones. Surtida esta fase los participantes presentarán sus ofertas económicas, que serán evaluadas y se adjudicarían en agosto del 2019. Todos estos pasos deben estar aprobados por la banca multilateral.

¿Existen o no los estudios de metro?

“Sí y se conocen, están en nuestra página web, además se enviaron tres cajas de planos al Concejo. ¿Pero por qué dicen que no hay? Porque la interventoría no ha aprobado unas partes, lo cual no afecta ni demora lo que estamos haciendo. Vamos a seguir ajustando y mejorando los diseños hasta el día antes de publicarlos con los pliegos, en la etapa 2. Antes no queremos ni debemos sacar versiones de diseños a la calle, para evitar riesgos de confusión entre los proponentes y posteriores reclamaciones judiciales. Hoy los diseños finales están en un 95 % y están en revisión de la interventoría, esperamos que quede listo en un mes”: Andrés Escobar, Metro.

¿Por qué se licita con normas del BID?

Según la Empresa Metro, esta licitación se hará con las normas internacionales porque las fuentes de financiación son bancos internacionales y es un compromiso usar esta norma cuando se reciben los recursos de ellos y además se quiere traer a las mejores compañías del mundo, estas manejan las reglas del BID y no dominan las normas colombianas.

¿Cuándo arrancan los desembolsos?

Los primeros desembolsos serán por 70 millones de dólares del BID y de 56 millones de dólares del BM, con estos recursos se cubrirá el desarrollo de las obras entre los años 2019 y 2020. Está previsto celebrar futuras operaciones en los mismos créditos para cubrir el resto de la construcción, que se espera tome hasta el 2024, anunció la empresa Metro.

¿Cuánto vale la obra y cómo es la inversión?

La obra total tiene un valor de 4.400 millones de dólares. De estos, 700 millones se invertirán en los predios, traslado de redes y para la oficina de gestión de proyectos. Los otros 3.700 son el costo del contrato integral.



De estos 3.700, 2.600 los paga la Empresa Metro y 1.100 debe conseguirlos el concesionario por su cuenta. De los 2.600, 1.700 salen de la banca multilateral y 900 de emisión de títulos por parte del metro. De los 1.100 del concesionario, 800 son por endeudamiento privado y 300 por patrimonio de la empresa constructora.

Listo Conpes para troncales

El Gobierno Nacional aprobó $ 4,02 billones de pesos para la cofinanciación de las troncales de TransMilenio (TM) de las avenidas 68 y Ciudad de Cali, declaradas de importancia estratégica y que serán alimentadoras del metro de Bogotá.



“Con esta decisión el Gobierno honra su compromiso de apoyar y garantizar la cofinanciación de proyectos estratégicos que contribuyan a mejorar la movilidad en la Región Capital”, dijo el director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía.



JOHN CERÓN

En Twitter: @CeronBastidas

BOGOTÁ