¿Qué sigue después de las firmas para la revocatoria de Peñalosa?

Con la presentación del primer paquete de firmas, más de 600.000 en 48.459 folios, para la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa por uno de los cuatro comités que buscan la salida del mandatario del palacio Liévano, comenzaron a correr los términos de 45 días calendario que tiene la Dirección de Censo Electoral para definir si son válidas o no.

A más tardar el 15 de junio, los bogotanos sabrán si ese primer grupo cumplió con el número de apoyos necesarios establecidos por la ley que debe ser del 30 por ciento de los votos con los que fue elegido.



En este caso, Peñalosa obtuvo 906.058 lo que significa que se requieren 271.817 firmas válidas para poder convocar.



El registrador distrital, Jaime Hernando Suárez Bayona, aclaró que lo que viene ahora es un proceso de revisión técnica de cada uno de los formatos.



La oficina de censo electoral tiene que contrastar las firmas con el archivo que reposa en esa entidad de tal manera que el nombre corresponda con la cédula que se está registrando, que sea una misma persona, que no haya realizado varios apoyos, que proceda de una misma mano, que correspondan al censo electoral de Bogotá y que los apoyos estén en los formularios diseñados por la Registraduría Nacional.



En este sentido dijo que por ahora el proceso para recibir más firmas a este comité en particular queda suspendido hasta que se revise lo que presentaron. En caso de que no cumplan, tendrán plazo hasta el 12 de junio o un mes más si así lo requieren, para entregar más apoyos y cumplir la cuota de ley.



Frente a lo que pasa con los otros comités, el funcionario dijo que el proceso es independiente, es decir, que a medida que van presentando sus firmas, se van revisando y los procesos quedan suspendidos a la espera de su validez o no.



Sobre cuánto le puede costar a la ciudad convocar a una nueva elección, Suárez Bayona dijo de forma clara es muy prematuro debido a que depende del año, la fecha, las mesas de votación y de toda la logística.



Aunque no se conoce el monto, se estima de forma preliminar que puede ser del orden de los 130.000 millones de pesos.



Otros obstáculos que se deben superar son las decisiones de carácter judicial y que hay que acatar como las tutelas que en su momento se presentaron cuando se impulsó la revocatoria del exalcalde Gustavo Petro y que ordenó, por ejemplo, la revisión detallada de los apoyos o aquella que obligó a que el exalcalde tuviera sus propios representantes o grafólogos en la revisión de las firmas.



Con respecto a la revocatoria, Peñalosa dijo: “A mí lo que me preocupa es que la ciudad progrese y que los ciudadanos decidan lo que ellos consideran mejor para el progreso de ellos, para su vida, para su familia”.



En todo caso, las autoridades electorales están preocupadas porque en el país hay más de 100 revocatorias en marcha y lo que se teme es que las motivaciones detrás de este mecanismo sean de tinte político, lo que podría deslegitimar esa figura constitucional.

Solicitan anular los comités

Andrés Villamizar, director de la fundación Azul Bogotá que defiende al alcalde Peñalosa, solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que declare la nulidad de las resoluciones de la Registraduría que dieron vida a los comités promotores, porque a su juicio no se ajustan a la normatividad.



Este jueves el CNE tiene sesión con los nueve magistrados para discutir proyecto de resolución que delimita la regulación de los apoyos.



BOGOTÁ