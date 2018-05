¿Qué se puede hacer con las bicicletas abandonadas?

Bicicletas llenas de polvo, con el sillín raído y las cadenas consumidas por el óxido es lo que se ve en los cicloparqueaderos de algunos conjuntos residenciales de la capital, donde decenas de elementos son olvidados cada año.



Carlos Rodríguez, quien hace parte del consejo de un conjunto ubicado en el barrio Rafael Núñez, denuncia: “Se ha estado notificando en cartelera desde el año pasado para que los dueños inscriban sus bicicletas, pero hasta la fecha casi ninguna ha sido registrada”.

Así mismo ocurre en el barrio Porvenir, en el sur de la ciudad. Claudia López cuenta inconforme: “Uno siempre ve ese tumulto de bicicletas; la gente que no las usa debería guardarlas en su casa y no en el parqueadero”.



Alejandro Rodríguez, un joven universitario, ilustra la odisea que debe enfrentar cada que entra y sale de su casa: “El edificio en donde vivo tiene cinco pisos, yo vivo en el último. Llego de estudiar a las 10 de la noche, me toca subir la bicicleta en los hombros, y muchas veces tengo que devolverme algunos escalones si me topo con alguien que vaya saliendo”. Todos los días debe cargar su bici, pues los cicloparqueaderos están llenos. “Les hemos seguido la pista a las bicicletas que están allí y nos hemos dado cuenta de que casi ninguna está en uso, están ahí arrumadas”, relata un vecino de Alejandro.



“Nos hemos quejado con la administración, pero no saben qué hacer con las bicicletas; durante dos años se ha insistido para que los propietarios las registren, pero nadie lo ha hecho. Deberían tomar medidas drásticas”, expresa Carolina Suárez, con el ceño fruncido.



Una madre de familia cuenta su experiencia: “Yo vivo en un sexto piso, recojo mis hijos del jardín en la bici. Cargar la bicicleta, más las maletas de ellos, y además cuidando que no se caigan los niños por las escaleras, es desgastante. He estado a punto de rodarme por las escaleras, todo porque no hay espacio en los cicloparqueaderos del conjunto”, dice Marta Zamora mientras baja a los niños de la bici.

EL TIEMPO consultó con Alejandro Michells, experto en temas de propiedad horizontal. Asegura que los conjuntos residenciales no estaban preparados para la tendencia de usar la bici: “Tras el paso del tiempo se ha fomentado el uso de la bicicleta en los ciudadanos, situación para la cual las copropiedades no estaban preparadas. Incluso, casi ninguna dispone de un área para el estacionamiento de este medio de transporte”. Además, comenta que a menudo es fácil encontrar varias de estas en balcones, terrazas y cerca de los vehículos.



La situación empeora cuando las bicicletas son abandonadas en los parqueaderos de algunos conjuntos residenciales. Michells recomienda que los administradores levanten un censo de estos elementos y establezcan quiénes son sus propietarios a través de la entrega de una credencial. Y, una vez se levante este documento y no le aparezcan dolientes, mediante un informe el administrador debe notificar de forma masiva y esperando un tiempo prudencial las decisiones que se deban tomar frente a las bicicletas.



Luego de ello, “Los objetos se pueden donar, subastar o vender, teniendo en cuenta su abandono. Sin embargo, lo ideal es que cada propietario sea responsable de sus bienes”, explica Alejandro.



“La decisión que se tome debe ser acompañada y avalada por el consejo de administración y consignada en un acta donde se establezcan los tiempos y los responsables de este proceso; así mismo, en el manual de convivencia se pueden establecer normas sobre el tema que sean avaladas por la asamblea de propietarios de la unidad residencial”, concluye Alejandro Michells.



LUISA SÁNCHEZ

En twitter: @lusanchez1240

BOGOTÁ