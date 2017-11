Profesionales de 121 carreras pueden homologar y ser guías turísticos

Los recorridos guiados en bicicleta o a pie por sectores históricos, tradicionales o adornados por grafitis en la ciudad se han vuelto cada vez más frecuentes.

Lo que podría denominarse como un auge lo explica Mike, un estadounidense propietario de Bogotá Bike Tours, la empresa de recorridos que ocupa el tercer puesto en una lista de 83 en TripAdvisor en la ciudad.



“Cuando llegué hace diez años eran muy pocas las personas que participaban en los recorridos, pero ahora ha aumentado mucho, solo en mi negocio tengo más de cien bicicletas disponibles”, contó Mike, que tiene su local en La Candelaria.



El empresario advierte que dado el aumento de turistas –en su mayoría extranjeros– están requiriendo guías que dominen no solo el inglés, sino el francés, el portugués y el alemán. Sin embargo, expone, encontrarlos no ha sido fácil.

De acuerdo a la Ley 300 de 1996, para el ejercicio de las funciones de la profesión de guía de turismo, se requiere tarjeta profesional. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) le dijo a este diario que “los profesionales en el área de guianza turística, en cualquiera de sus modalidades, deben estar inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT), luego de obtener la correspondiente tarjeta profesional otorgada por la entidad que el Gobierno designe”.



En este caso, el Sena es la institución avalada, a través de la carrera tecnológica en Guianza Turística, para expedir esta tarjeta profesional. Según Mónica Rivera, de Bogotá Grafiti Tour –que ocupa el segundo lugar en la lista de TripAdvisor–, quienes salen del Sena suelen no dominar idiomas distintos al inglés, incluso, señala, muchas veces este se les dificulta.



Ante esta situación, tanto Mike como Mónica, y otros empresarios de la zona, han tenido que contratar a profesionales que no cuentan con la tarjeta de guía de turismo, pero que hablan otros idiomas.



“Por no tener la tarjeta, la Policía detiene al guía y el grupo que va en el recorrido simplemente queda a la deriva”, señaló Mónica. Por su parte, Mike dijo que para evitar esto lo que han resuelto es contratar a dos personas.



“Lo que algunos están haciendo por el momento es contratar a una persona para hacer el tour y a otra para cargar la tarjeta y mostrarla en caso de necesidad. Es absurdo, y son muchos recursos y energía que se debería invertir en mejorar el negocio”, lamentó Mike.



Él considera que, en su caso, ha hecho todos los esfuerzos por cumplir lo dispuesto por la ley, pero que la oferta de guías especialistas en grafiti, con dominio de idiomas más allá del inglés y que tengan tarjeta profesional, es insuficiente.



Es más, de acuerdo al Mincit, “en el Registro Nacional de Turismo (RNT) aparecen inscritos 157 guías de turismo en Bogotá y 50 en el departamento de Cundinamarca, para un total de 207 en esta región del país”, un número que para Mike y Mónica es bajo.



Giovanny Henao es licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad de La Salle, pero trabaja como guía turístico en el centro de la ciudad.



Él tiene un amplio conocimiento sobre la historia de Bogotá, sobre el arte del grafiti y habla inglés, francés y alemán. Pese a ser el indicado para guiar los recorridos de Mike y Mónica, legalmente, no puede hacerlo.



“Las dificultades son normativas, las restricciones de la Policía, los controles, esas cosas nos afectan para continuar los recorridos”, narró Giovanny.



Ante esta situación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo señaló que este año se expidió la Resolución 823 del 2017, con la que se logró que profesionales como Giovanny, que son guías de turismo, pero no cuentan con el diploma, homologuen sus carreras con un curso de un semestre.



“La Resolución permite a 121 carreras afines al turismo realizar cursos de homologación en guianza turística en tan solo seis meses, por medio de una entidad de educación superior. Para este caso es el Sena”, explicó el Mincit.



Por último, este despacho confirmó que se espera que aumente la oferta de guías. “Esperamos que para el 2018 el número de profesionales en guianza turística en Bogotá, que hoy es de 157, sea el doble”.



La Resolución, con la lista de las carreras homologables, está en www.mincit.gov.co.

