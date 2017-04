La historia de la solicitud de renuncia a los alcaldes locales

Detrás de la renuncia protocolaria que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, les pidió esta semana a sus veinte alcaldes locales existe el temor de ser salpicado por problemas de corrupción y preocupación por fallas en la gestión y la ejecución del presupuesto.

Tras la petición de renuncia, el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, de quien dependen directamente los alcaldes, se apresuró a señalar que la Administración no tiene evidencias de corrupción, porque en ese caso habría procedido a destituir a los involucrados y a solicitar las investigaciones de la Fiscalía.



No obstante, la Personería de Bogotá confirmó que tiene abiertas 16 indagaciones disciplinarias contra los responsables de la contratación en 11 de las actuales alcaldías, para establecer si hay irregularidades en actuaciones y contratos por alrededor de 80.000 millones de pesos. Se investiga si se vulneró la selección objetiva, la planeación, la transparencia y la economía en la contratación. Y a eso hay que sumarle que en el último año el organismo de control falló cuatro destituciones en segunda instancia y seis en primera, contra alcaldes locales de pasadas administraciones, la mayoría por temas de contratación.



Estos antecedentes son el telón de fondo a la decisión de esta semana que, si se mira bien, comenzó a gestarse en enero pasado, cuando Peñalosa se mostró insatisfecho por los resultados de la gestión de los alcaldes locales en el 2016.



Hay que recordar que la primera medida que tomó Peñalosa al designar a los actuales alcaldes fue eliminar la práctica de los convenios de asociación, con los cuales se contrataba sin licitar. Esos convenios han sido cuestionados por los organismos de control y la Alcaldía reconoció, en su momento, que “son legales” pero le preocupaba el “uso político” que se les daba.



“En la administración Peñalosa, desde el primer día, hemos establecido controles para blindar la contratación en las alcaldías locales, con el fin de hacerla más eficiente y transparente. Y seguiremos tomando medidas”, anunció en enero el Secretario de Gobierno, cuando informó que en el 2016, el 49 por ciento de la contratación local se hizo por licitación.



A pesar de eso, Peñalosa afirmó públicamente que no estaba satisfecho con los resultados, y que todavía le preocupaba “la falta de pluralidad en los oferentes” a la hora de contratar. Entonces, desde la Alcaldía Mayor se ordenó a las localidades utilizar ‘contratos tipo’, como los que usan el Gobierno Nacional y el Instituto de Desarrollo Urbano, para evitar fallas en la contratación, utilizando metodologías ya probadas en los contratos, especialmente en los de obra pública.



Además de eso, se focalizó en qué se podía invertir el presupuesto local, que este año asciende a 1,7 billones de pesos: en malla vial, parques, seguridad, inspección, vigilancia y control y apoyo económico para los adultos mayores. Con esto se busca ganar impacto en las inversiones y evitar el despilfarro de recursos en temas que no repercutan en mejorar la calidad de vida local.



Llama la atención que el lunes de esta semana, dos días antes de la pedida masiva de renuncia, la Veeduría Distrital emitió la Circular 009 del 2017 en la que “advierte los errores más frecuentes de las alcaldías locales en las etapas de los procesos contractuales” y señala que “es fundamental que las alcaldías locales cuenten con personal idóneo y usen cada modalidad de contratación como corresponde”.



La Veeduría alerta sobre fallas al aplicar las normas y procedimientos a la hora de contratar y señala que sigue existiendo desconocimiento de las obligaciones de los supervisores e interventores de las obras, y se omiten acciones para asegurar que se hagan efectivas las garantías exigidas en el contrato.



El exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, explica que muchas fallas que se presentan en las alcaldías locales “son por falta de preparación y conocimiento” y no necesariamente “por mala fe”. Un hecho que pone en evidencia el informe de la Veeduría.



Y aunque sorprendió que se pidiera la renuncia masiva de todos los alcaldes, Castro no ve problema en eso y explica que lo importante es que el Alcalde defina “en términos muy breves quiénes se quedan”.



Hay que recordar que el pasado 27 de marzo, los alcaldes locales de Los Mártires, Wilson Alberto Díaz, y de Teusaquillo, Julián Bernal, renunciaron a sus cargos, aludiendo razones personales o de gobernabilidad.



EL TIEMPO conoció que la intención es decidir el futuro de las alcaldías locales dentro de los próximos diez días. Para hacerlo se están evaluando los resultados de los procesos de contratación, la capacidad de trabajo con la comunidad, la gestión y la ejecución.



Funcionarios cercanos al proceso de análisis aseguran que lo que sí es claro es que al frente de las localidades, Peñalosa quiere funcionarios que cumplan las normas y que sigan los lineamientos de las buenas prácticas.



La Administración puede acudir a la figura del alcalde encargado, mientras obtiene nuevas ternas de las JAL.

Así eligen a los alcaldes

El procedimiento para elegir a los alcaldes locales comienza con un proceso académico en el que una universidad seleccionada evalúa a los aspirantes a ocupar los cargos.



Una vez se tiene la lista de los candidatos que pasan las pruebas de conocimiento, las Juntas Administradoras Locales definen las ternas que entregan al Alcalde Mayor, quien nombra por decreto a los alcaldes. El proceso incluye la realización de audiencias públicas durante las cuales se escuchan las propuestas de los candidatos. Usualmente, una vez están en la lista de elegibles, los aspirantes buscan apoyo entre los ediles de su localidad para lograr quedar ternados.

‘Alcaldes deben ser idóneos’

Daniel García, veedor distrital, encargado



¿Cuáles son las fallas que ha detectado la Veeduría?



Son varias. Entre ellas, el tema de la falta de publicación o extemporánea de los planes anuales de adquisiciones, eso como una herramienta de transparencia que sirve para el control social y la vigilancia por parte de los organismos de control, medios de comunicación y la ciudadanía. También hay problemas con los estudios de sector, pues no se determina con precisión para iniciar los procesos de contratación en su etapa de planeación de los bienes y servicio. Entonces se encuentran sobrevalorados o con precios que se podrían llamar artificiales y que no responden a la dinámica del mercado.



Entonces ¿hay corrupción o falta de idoneidad en los alcaldes?



Hay falta de idoneidad en los equipos de contratación, en los equipos de fondos de desarrollo local y ya presumir corrupción por parte de los alcaldes locales me parece que habría que adelantar las investigaciones del caso.



¿Se justifica la petición masiva de la renuncia de los alcaldes?



Creo que se toman justos por pecadores. Es importante hacer un borrón y cuenta nueva si es que realmente hay indicios por parte del Alcalde Mayor sobre hechos que ya superan los errores y llevan a la corrupción, pero creo que también genera mucho ruido y la institucionalidad se ve afectada con ese tipo de remociones en masa. Sería bueno determinar cuántos alcaldes locales están inmersos en problemas de faltas contra la administración pública y llevar sus casos hasta las últimas consecuencias, pero también hay alcaldes que han hecho bien su labor y que se encuentran inmersos en esta solicitud de renuncia masiva.



¿Si se llega a dar un nuevo nombramiento de alcaldes, qué recomienda?



Que sean idóneos, que estén bien rodeados y se fortalezcan los equipos locales que son suministrados por la Secretaría de Gobierno.



YOLANDA GÓMEZ TORRES

Editora EL TIEMPO