Lo que hay detrás del debate de prohibir el parrillero en moto

Para entender la polémica que se ha desatado en la ciudad tras el anuncio del alcalde Enrique Peñalosa de prohibir el parrillero hombre mayor de 14 años en un sector de Bogotá es preciso considerar las implicaciones de seguridad y económicas y sopesar el interés general de la ciudad y el particular de los motociclistas.

De un lado está la seguridad ciudadana. El Distrito esgrime cifras objetivas para justificar la prohibición. Del 2010 al 2017, el porcentaje de delitos de alto impacto que se cometieron con una motocicleta en Bogotá pasó de 3,2 a 5,7. El año pasado, el porcentaje estaba en 3,3, lo que implica que en 12 meses subió 75,4 por ciento, según la Secretaría de Seguridad.



La Alcaldía dice que 5.325 hechos delictivos fueron cometidos por personas que iban de parrilleros, 4.168 casos más que los reportados en el 2016.



Además, la Administración evaluó las zonas donde se ha identificado el delito con el uso de la moto y encontró que el año pasado el 40 por ciento se cometió en el polígono ubicado entre la avenida Primero de Mayo y la calle 100, de la carrera 68 a los cerros orientales.



Por eso se eligió esa área para aplicar la medida durante tres meses, 24 horas al día y siete días a la semana. El jueves, cuando se publicó el proyecto de decreto, se redujo la zona de aplicación de la restricción, pues inicialmente se había anunciado para toda la ciudad.



Del otro lado del debate están los motociclistas. En la ciudad hay matriculadas 472.226 motos, de las cuales 244.428 (el 52 por ciento) corresponden al grupo de 125 c. c. en adelante. Son estas las que tendrán prohibido circular con parrillero hombre mayor de 14 años en el sector señalado. El alcalde ha dicho que solo unas 47.000 motocicletas quedarán cubiertas por la restricción del pasajero. La cifra la arrojan los conteos en calle que realiza la Secretaría de Movilidad en sus mediciones de circulación, según le dijo la Alcaldía a EL TIEMPO.



Los motociclistas aseguran que esto afecta sus desplazamientos y además estos vehículos son el medio de transporte para su familia.



Miguel Forero, director del grupo SOS Motocultura, manifestó que aunque las 47.000 motos representan un dato pequeño en comparación con el total, la medida estigmatiza a todo el gremio. “El Distrito no tiene pie de fuerza, las cámaras en muchos casos no sirven y la justicia no funciona, en esto es en lo que se debe mejorar y no en golpear a un gremio en el que, según el mismo alcalde, son más los buenos que los malos”, agrega.



El alcalde Peñalosa ha reiterado en diferentes escenarios que ha apoyado a los motociclistas de muchas formas. “Por ejemplo, no se les cobra IVA, impuesto de rodamiento o automotores, no pagan peaje, no tienen pico y placa. Entonces no pueden decir que los perseguimos, al revés, tratamos de favorecerlos al máximo”, afirmó.



Desde el interior de la Administración se espera que los motociclistas entiendan que se busca de ellos un poco de colaboración para un tema tan crítico como la seguridad. De hecho, fue por eso que al final no se aplicará la restricción en toda la ciudad, sino en la zona más crítica y a un número bajo de motos.



Sin embargo, desde el mismo instante en que se conoció el anuncio de la medida se han desencadenado protestas y ‘plan tortuga’ de los morteros, que colapsaron el tráfico el miércoles y el viernes.



Luis Ángel Guzmán, director del Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR) de la Universidad de los Andes, señala que cualquier colectivo, con una imagen no tan buena entre la gente, como les ocurre a los motociclistas, puede terminar con un gran rechazo de la ciudadanía, si además de ser vistos como imprudentes, que no respetan la normas de tránsito, que arriesgan su vida al zigzaguear entre carros, bloquean vías perjudicando a miles de personas.

“La Constitución Política nos permite hacer protesta pacífica, significativa y con una respuesta de un ente Distrital, en este caso la Secretaría de Movilidad”, dijo el motociclista Andrés Méndez, quien asegura que quieren cooperar y buscar un medio para ser escuchados.



El Observatorio de la Cámara de Comercio y la Universidad de los Andes señala que la moto es el medio de transporte que más ha crecido en Bogotá: un 308 por ciento en 10 años. Según la encuesta de movilidad de la Secretaría de Movilidad (2015), en los estratos 1, 2 y 3 es en los que más se usa este medio de transporte.



Plinio Alejandro Bernal, experto en el tema, explica que en los estratos bajos la adquisición de motos para movilizarse tiene que ver con tema de ingresos económicos. “Cuando la gente empieza a hacer cuentas de lo que gasta en transporte público –si hacen dos viajes diarios en TransMilenio son $ 4.400– y ve que con esto puede financiar en parte la compra de una moto, con la que no solo se va a beneficiar él, sino otro integrante de la familia, la adquiere, la ve como una opción válida”. Advierte que “lo que no está bien, es que usen las vías de hecho para protestar”.



Hoy, de los 12’755.826 viajes superiores a 15 minutos que se realizan a diario en la ciudad, el 5,5 por ciento se hacen en moto (699.227).



Un reto que tienen las autoridades y lo que espera la ciudadanía es que la seguridad no solo se concentre en el sector delimitado, sino que se siga protegiendo con pie de fuerza el resto de la ciudad, y esto parece tenerlo claro la Administración Distrital.

BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET