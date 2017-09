¿Qué gana Cundinamarca si se da su integración real de sus municipios?

No se atreven a proyectar cifras, pero los expertos que consultó EL TIEMPO tienen claro que si los municipios de la Sabana de Bogotá y la capital se integran de manera más efectiva, la productividad en la región se dispararía a niveles inimaginables.

De acuerdo con datos del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (Cepec) de la U. del Rosario, que hace seguimiento de los datos de las cámaras de comercio y entidades afines del departamento, entre 2010 y 2016 se ha dado un importante crecimiento en cinco áreas productivas de la región: el llamado biopolo, que se relaciona con la producción especializada de alimentos y los servicios avanzados en salud que aumentó en empresas un 14 por ciento en Sabana de Occidente; los servicios empresariales, que atañen a las consultorías y finanzas y que se incrementó un 22 por ciento en Sabana Centro; las industrias creativas, que se vincula con la economía naranja (moda) y festivales musicales que subió un 11 por ciento en Sabana Centro; la educación superior que también creció en Sabana Centro en un 15 por ciento; y el ecoturismo que aumentó un 19 % en la misma provincia.



Bogotá no se queda atrás, entre 2010 y 2016 vio prácticamente duplicado el número de empresas en estas cinco áreas de la productividad.



Pero además, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, la economía de la región –incluida la capital– aportó, en 2016, el 30 por ciento del PIB del país, lo que la convierte en “la economía más importante de Colombia por el tamaño del mercado, la diversificación productiva y la base empresarial”.



Tales crecimientos se dieron sin que haya una integración oficial en la región. ¿Qué podría pasar si Bogotá y la Sabana fueran uno solo?Saúl Pineda, director del Cepec, afirma que la región estaría en los primeros lugares de productividad en Latinoamérica: “Bogotá está entre las cinco ciudades más competitivas de América Latina, por lo que el desafío es asociar los territorios para que en 20 años tengamos el mismo nivel de competitividad como el de la región metropolitana de Santiago de Chile o del gran São Paulo, Brasil”.



Entre tanto, Nicolás Escobar, de la Federación de Asociaciones Empresariales de la Sabana (Federesa), asegura que se contaría con más dinero para solucionar los problemas que afectan a la productividad de la región.



“Los recursos que hoy se dividen en muchos municipios, y con distintas destinaciones, estarían en una bolsa común para financiar proyectos de mayor envergadura en movilidad, servicios públicos y disposición de desechos que potenciarían el desarrollo empresarial y disminuiría sus costos operativos”, explicó.



Para Escobar, proyectos como el tren de cercanías o RegioTram, construcción de autopistas intermunicipales, tendrían más factibilidad financiera.



En Sabana Centro, ‘Cómo Vamos’ afirma que el crecimiento también ha redundado en la oferta de empleo y en ese campo las perspectivas de una integración serían beneficiosas.



“Del 2014 al 2015 el número de empresas creció un 15 por ciento, llegando a 19.000. Calculamos que de ellas, 730 son consideradas por número de empleados como medianas (más 50 trabajadores) o grandes (que supera los 200 empleados). Esto da una idea de cómo las grandes compañías le apuestan a venir a la región, algo positivo para el empleo”, afirmó Juan Carlos Camelo, de Sabana Centro, Cómo Vamos.



De hecho, según el Dane, la tasa de desempleo pasó de 10,1 a 7,9 por ciento entre 2010 y 2016.



Camelo sostiene que si bien no hay integración oficial, este proceso se ha dado tácitamente por las dinámicas de la región. “Aunque no existan mecanismos de gobernanza integrados, ya se está dando. Por ejemplo, ya hay una relación entre las personas que estudian o trabajan entre Bogotá y la región. Incluso los municipios que están pegados a la capital se han vuelto tipo dormitorio”, explicó.



Esas dinámicas necesitan de un ordenamiento territorial que sea de carácter regional. “Se requiere para que se provea de los adecuados servicios públicos a la población, y en términos del sistema de transporte regional se tomen las decisiones adecuadas para que esa expansión se dé en los términos de una adecuada articulación con el desarrollo competitivo”, explicó Saúl Pineda del Cepec.



BOGOTÁ

