La era de los taxis inteligentes ya está rodando en Bogotá

La posibilidad de que los usuarios en Bogotá sepan con certeza que el taxi que utilizan es seguro y que la tarifa que les cobrarán por el servicio es confiable y es monitoreada por las autoridades llegó con el programa Taxi Inteligente, cuya implementación está en cuenta regresiva.

Los cerca de 50.000 taxis autorizados para operar en la capital tienen plazo hasta el 30 de agosto próximo para dejar en el pasado el taxímetro y adoptar el nuevo modelo, con el cual, además, podrán cobrar tarifas más altas autorizadas desde el año pasado para compensar la inversión que deben hacer en dispositivos inteligentes y el mejoramiento en la calidad del servicio.



El nuevo sistema opera con tres componentes: el Simur, el Sirc y las app aprobadas a las empresas de taxis. El primero es el Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbana Regional y el segundo es el Sistema de Información y Registro de Conductores; ambos son controlados por la Secretaría de Movilidad y le permiten hacer seguimiento en tiempo real del trabajo de los taxis.



El Simur es una aplicación de la Secretaría de Movilidad que los usuarios pueden descargar en sus dispositivos inteligentes para poder verificar en línea la tarifa y los datos del conductor. Por medio de ella también pueden calificar el servicio o interponer quejas o reclamos.



Tanto el Simur como el Sirc se constituyen en herramientas que le permitirán a la Secretaría de Movilidad contar con abundante información (big data) sobre la operación de los taxis y de paso de la movilidad en general de la ciudad.



Las app son las herramientas móviles propuestas por las empresas de taxis que deben ser homologadas por el Ministerio de Transporte y aprobadas por la Secretaría de Movilidad. Esas permiten calcular la tarifa oficial. Ya hay nueve autorizadas y, según el Distrito, cubren el 95 por ciento de la flota de taxis de la capital.



Los usuarios no tienen que disponer de un teléfono inteligente o usar las aplicaciones para acceder al servicio, porque pueden seguir pidiendo el taxi por las líneas tradicionales de teléfono o en la calle. Precisamente, por eso, uno de los requisitos del nuevo modelo es que los vehículos tengan un dispositivo inteligente para que el usuario pueda conocer el valor de la tarifa al comenzar la carrera.

1. Lo que se deja atrás

El taxímetro análogo. Para calcular la tarifa utiliza un sistema de unidades que tiene en cuenta la distancia y el tiempo de la carrera.



Tarifa incierta. El valor del servicio solo se conoce al final de la carrera, y el usuario debe atenerse a lo que marque el taxímetro. Es el momento de más discusiones, cuando el usuario se declara inconforme con el cobro.



Inseguridad del pasajero. El sistema de tarjetones impresos de hoy no le permite al usuario verificar si es auténtico o falsificado. Tampoco, si los datos y la foto no coinciden con quien va manejando (por la rotación de conductores).



Calificación del servicio. El usuario denuncia hoy la mala calidad del servicio y no tiene manera de saber qué pasó con su reclamo.



No hay monitoreo. En el sistema actual no hay seguimiento de cada servicio que se presta en la ciudad. La Secretaría de Movilidad no tiene información individual de cada uno de los servicios. Difícilmente sabe dónde están y qué está pasando.



No hay gestión de quejas. El tiempo que pasa entre la radicación de una queja y la atención de esta es desconocido o inexistente. En la mayoría simplemente se registra, y no hay manera de saber si se investigó o no.



Falla el control. La Secretaría de Movilidad no gobierna todos los taxis que circulan en la ciudad.

2. Esto es lo que llega

Las aplicaciones móviles. Utiliza plataformas tecnológicas para calcular el valor del servicio. Desde el comienzo, y no al final, el conductor y el usuario saben el costo exacto de la carrera con todos sus recargos, y el valor no puede cambiar.



Seguridad del usuario. Las tarjetas estarán en las pantallas de los taxis, y el usuario podrá confirmar la veracidad de los datos y la fotografía mediante la aplicación Simur. Solo podrán prestar servicio conductores registrados en ese sistema. La Policía podrá verificar la validez de las tarjetas.



Califican al conductor. Los usuarios pueden calificar todos los servicios y la Secretaría de Movilidad, hacer seguimiento en línea de las calificaciones recibidas por los conductores.



Monitoreo. La Secretaría de Movilidad tendrá información en tiempo real de cada servicio y podrá verificar que se aplique correctamente la fórmula para el cálculo de la tarifa. Podrán consultar la ubicación de cualquier vehículo para atender emergencias e incidentes de seguridad.



Gestión y control. La Secretaría de Movilidad y las empresas de taxis podrán atender las quejas de los usuarios en tiempo real, consultar la ubicación de un vehículo, el recorrido realizado y la tarifa por cobrar en cada servicio. También, si el taxista está registrado. Con la información de los taxis se tendrá un diagnóstico del tráfico de la ciudad.

3. Radiografía: un taxi hace 23 recorridos al día en Bogotá

Taxímetros adulterados, conducción peligrosa y carreras negadas representan el 82,7 por ciento de los reclamos que hoy tienen los usuarios sobre el servicio de taxis en Bogotá, según un muestreo de 36 meses en el que la Secretaría de Movilidad registró 4.612 quejas, de las cuales 3.813 fueron por esas tres razones.



La más frecuente es la adulteración del taxímetro. De 4.612 reclamos contabilizados entre mayo del 2015 y abril pasado, 1.831 eran por ese motivo, el 39,7 % del total; ello significa un promedio de 51 quejas al mes. El segundo reclamo más frecuente es la conducción peligrosa, con 1.084 denuncias, que representan el 23,5 %, y las carreras negadas, con 898 (19,5 %). También hay reportes por robos y billetes falsos, entre otras inquietudes de los usuarios. Y esas son solo las reclamaciones que llegan a conocimiento de las autoridades y a las empresas de taxis, porque no todas las personas denuncian los abusos.



En la capital hay 49.993 taxis registrados con tarjeta de operación, pero las mismas autoridades reconocen que la cifra es mayor por la ilegalidad, que, hasta hoy, impide medir la magnitud del fenómeno. Cada taxi es operado por dos conductores, de día y de noche. La mayoría paga arriendo por el vehículo y responde por los gastos de combustible, limpieza, mantenimiento y su propia seguridad social. Hasta mayo del 2017, la Secretaría de Movilidad tenía información de 102.833, con una edad promedio de 40 años. La mitad de quienes se dedican a este oficio son menores de esa edad y un poco menos del 5 por ciento, mayores de 60 años.



En la ciudad hay 77 empresas habilitadas para prestar el servicio de transporte público individual, denominación formal del servicio del taxi. De ellas, 57 tienen vehículos afiliados. En promedio, cada taxi hace 23,6 recorridos al día, y, según cifras oficiales, el total de viajes en este sistema con origen o destino en la capital en un día entre semana llega a 689.000. El cálculo es que diariamente 347.900 personas en la ciudad utilizan el servicio.

Todos ganan con el nuevo sistema

El usuario

Conoce el valor de la carrera desde el comienzo del servicio y puede verificar en la plataforma Simur la información del conductor y la tarifa aplicada.

Elimina la incertidumbre que genera el uso del taxi y los conflictos con el conductor por el costo o la negativa del servicio.

Puede calificar cada carrera y con eso ayudar a promover comportamientos más seguros y un mejor servicio por parte de los conductores.

El conductor

Registrarse cada mes en el Sirc le permite renovar su tarjeta de control, que ahora es electrónica. Ahorra en costos de papel y laminación.

Compite en mejores condiciones contra el servicio que prestan vehículos con plataformas tecnológicas no autorizadas.

Agiliza la atención de incidentes de seguridad y accidentes gracias a que su ubicación es detectada en tiempo real.

La empresa cuenta con sus datos de contacto y afiliación.

La empresa y el propietario

Pueden competir en mejores condiciones con empresas que prestan el mismo servicio sin autorización con plataformas tecnológicas.

Cuentan con información clara y confiable acerca de todos sus conductores y vehículos y mejora el control del servicio.

Puede hacer monitoreo en tiempo real del tráfico de su flota.

Mejora las condiciones de seguridad vial del vehículo, porque debe reportar las revisiones técnico-mecánicas reglamentarias y hacer mantenimiento.

La Secretaría de Movilidad

Dispone de datos de respaldo para atender de manera más objetiva las quejas de los pasajeros y puede mejorar la eficiencia y satisfacción del usuario.

Cuenta con una herramienta para recoger información abundante (big data) sobre el funcionamiento del transporte público individual y el tráfico.

Promueve un mejor control de la prestación del servicio de empresas y propietarios.

La ciudad en general

Condiciones de competencia para que el servicio sea prestado con alta calidad por empresas autorizadas.

Mayor posibilidad de seguridad para usuarios y taxistas gracias la ubicación en tiempo real en caso de incidentes.

Capacidad operativa para adoptar medidas de control del tráfico en tiempo real que impacten en toda la movilidad.

Facilita la propuesta y evaluación de mejores políticas públicas a partir del monitoreo de la actividad de los taxis. Eso permitirá mejores resultados en las condiciones de movilidad de la ciudad.

