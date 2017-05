Los puntos críticos que debe evitar en Bogotá por el paro de taxistas

La Administración Distrital y los taxistas de Bogotá acordaron cinco recorridos para la protesta que los amarillos realizarán este miércoles en el país contra la plataforma Uber, con el compromiso de que no se bloqueará la movilidad.

El martes, tras una reunión que se prolongó toda la tarde, los promotores de la marcha y los representantes del gremio de los taxistas firmaron un documento en el que se comprometieron a marchar pacíficamente con el acompañamiento de las autoridades, por los corredores autorizados. El pacto es que no interferirán con TransMilenio.

Freddy Contreras, líder del gremio, dijo que en Bogotá hay unos 100.000 conductores de taxi que trabajan por turnos, y esperan la participación de unos 72.000, que se movilizarán en los carros que no tengan restricción de pico y placa.



Al finalizar los recorridos, que comenzarán a las 5 de la mañana, los conductores y sus acompañantes se bajarán en la calle 26 para continuar a pie hasta la plaza de Bolívar, donde harán la concentración final. En el país los promotores esperan la participación de 700.000 taxistas.



Juan Pablo Bocarejo, secretario Distrital de Movilidad, dijo que no permitirán bloqueos o plan tortuga por parte de los taxistas y de presentarse serán multados y los vehículos inmovilizados. “No queremos que haya una marcha violenta, saboteo o bloqueos en las vías”, dijo Bocarejo.



Mientras taxistas y autoridades acordaban medidas para la movilización, los usuarios rechazaban la protesta por Twitter. “No critico el #ParoDeTaxistas pero estoy pensando seriamente en convocar uno para quienes hemos sido parte de sus abusos”, escribió @MonikMajul.



Una de las razones de los taxistas para ir a este paro nacional es la poca actividad de las autoridades de tránsito para detener la ilegalidad de los carros particulares que trabajan con plataformas móviles como Uber. “El problema no es Uber son ustedes con su pésimo servicio. No son todos, pero son los suficientes para incomodarnos #ParoDeTaxistas”, trinó @Tabo3K.



“Hay dos tipos de #taxistas, los que sí dan buen servicio, trabajan duro y en vez de quejarse, actúan. Y los que van a hacer el #ParoDeTaxistas”, dijo @AnfardSalinas.

El martes, durante cerca de ocho horas, en dos jornadas se reunieron líderes del gremio y el Distrito y acordaron que la Policía aumentará los operativos contra la ilegalidad y se hará más pedagogía con los conductores que van a ingresar a trabajar con sus carros particulares, para que sepan que están haciendo algo prohibido y que si son sorprendidos les pueden quitar la licencia de conducción y llevarles el carro a los patios.



Los taxistas se comprometieron a seguir en un cambio continuo y a que las empresas tengan un filtro a la hora de escoger a los conductores. “De aquí a julio debemos determinar un mejor modelo de prestación de servicio, aunque hemos tenido un mejoramiento en el trato al pasajero, la estigmatización no nos ha dejado avanzar como se quiere”, manifestó Ernesto Sandoval representante ante Fenalco.



El dirigente reconoció que aunque falta mucho por hacer, el Ministerio de Transporte ha realizado acciones muy puntuales en contra de Uber, incluyendo la certificación de ilegalidad y la demanda económica. A esto se suma que el Congreso en su Comisión Sexta archivó el proyecto que buscaba reglamentar esta aplicación.



“Lo que nos falta como sector es hacer la total transformación y que la gente lo perciba. Que el usuario al final vea el cambio en el servicio del taxi”, concluyó Sandoval.



Según la Secretaría de Movilidad, en los tres primeros meses de este año se han realizado 664 operativos, se han impuesto 1.057 comparendos y 737 carros han sido inmovilizados.

¿Cómo está Uber en el país?

La plataforma tecnológica Uber no está reglamentada en el país y según el Ministerio de Transporte debe convertirse en empresa de transportes para funcionar de manera legal. En septiembre del 2015 y diciembre del 2016 la Superintendencia de Puertos y Transporte la multó con $ 451’045.000 y 344 millones de pesos. Por su parte el MinTIC señaló que no tiene la facultad de bloquear una aplicación sin orden judicial, y Uber es una plataforma digital legalmente constituida.



El martes, la Superintendencia sancionó en primera instancia a la empresa y plataforma digital Cabify Colombia S.A.S., con $ 516’401.900, por facilitar la violación de las normas del servicio público de transporte especial.

‘El producido del taxi me bajó en un 50 por ciento’, conductor

“Desde que tenemos que ‘guerriar’ las carreras con los particulares que usan la plataforma Uber, mis ingresos han bajado hasta en un 50 por ciento. Antes podía ganar en un día de trabajo 100.000 pesos, hoy solo alcanzo a recoger 50.000”.



De esta manera resume el taxista Alberto Rincón, de 54 años, lo que ha tenido que vivir en los últimos meses en Bogotá. Como él, diariamente salen a la calle cerca de 50.000 conductores de amarillos, la mayoría de los cuales no son los propietarios del carro.



“Para ellos la situación es más difícil, pues muchos tienen que entregar diariamente un producido cercano a los 100.000 pesos y he visto que se cuelgan y deben cuotas y de lógica, no les alcanza la plata para llevar el diario a la casa”, asegura el hombre, mientras atiende una de las carreras. El pasajero le pide que lo lleve hasta Salitre.

Alberto Rincón trabaja como taxista desde hace 16 años. Asegura que su ingreso se ha perjudicado con Uber. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Su día laboral empieza a las 7 de la mañana, cuando sale desde su casa en San Cristóbal sur, pero lo que pocos saben es que antes de sacar su carro ya debe tres ‘gota a gota’, que semanalmente suman $ 415.000. “A raíz de la colgada en el producido tuve que recurrir a este tipo de préstamos. En el banco me colgué en las cuotas hace ya varios meses”, manifiesta Alberto.



A pesar de que vive solo, pues su esposa falleció hace unos meses y sus dos hijos son casados, la vida no ha sido fácil, según lo describe. “Tengo que estar al día en el pago de la salud y en la Administradora de Riesgos Profesionales (ARL), de lo contrario en la empresa no me dan el permiso para salir a trabajar. A esto se suma el mantenimiento que debo hacerle al carro, el combustible y la juagada diaria del vehículo”, agrega el hombre.



Aunque reconoce que es difícil saber qué vehículo particular es el que trabaja con la aplicación Uber, le pide a la Policía que haga más controles a estos carros, tal como lo hace con los blancos.



“La situación se complicó más desde que los usuarios de esa plataforma pueden pagar en efectivo el recorrido”. En la noche es peor el panorama, pues hay filas enteras de particulares en zonas de rumba esperando a los clientes, agrega el taxista que lleva 16 años en este oficio.



“Sé que es necesario mejorar el servicio porque hay conductores que se pasan de vivos dentro del gremio, pero la gente debe entender que no todos prestamos un mal servicio”, dice.



Alberto es enfático en decir que no justifica la agresión que a veces se da por parte de algunos taxistas a los usuarios de Uber. “Pero se debe tener en cuenta que hoy en día cualquier conductor de un particular usando esa aplicación puede hacer lo que hace un taxi sin pagar el cupo y los impuestos que a nosotros si nos tocan”, concluye.



BOGOTÁ