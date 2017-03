Se oponen a tala de árboles para proyecto urbanístico en Bavaria

Aunque hoy no pueden acceder al predio donde por años funcionó la empresa Bavaria S. A., en la calle 7.ª con avenida Boyacá, los habitantes de los barrios Aloha, Marsella, Villa Alsacia, Techo primer sector, Bavaria y San José de Bavaria (Kennedy) sienten como suyos los miles de árboles que están en el lugar.

Nunca los han tocado y ni siquiera han podido sentarse en sus raíces, pues siempre ha habido una reja que recuerda que el terreno es propiedad privada. Aún así, han desarrollado un cariño, porque por años les permitieron respirar “un aire más puro”, como dice Rosaura González, presidenta de la Veeduría Ciudadana UPZ 113 Bavaria.



Dicen que son más de nueve mil, según sus cálculos, y que tendrían que decirle adiós por el Plan Parcial de Renovación Urbana Bavaria Fábrica que desde el 2011 comenzó a formularse por los propietarios del predio y que es promovido por Metrovivienda. Hasta el 2015 fue radicado oficialmente y ya cuenta con viabilidad por parte del Distrito. Solo falta su aprobación, proceso que aún está pendiente, según informó la Secretaría de Hábitat.



El proyecto contempla la construcción de 1.259 Viviendas de Interés Social (VIS) y 1.526 de Interés Prioritario (VIP), 9.553 viviendas para estratos tres y cuatro, zonas comerciales, una plazoleta, la creación de un parque, vías barriales, entre otros, en un área de 78,25 hectáreas.

En la actualidad, este terreno solo cuenta con una área de 3,87 hectáreas de espacio público, es decir, el cinco por ciento del total. Con el Plan Parcial el desarrollador deberá entregar 34,12 hectáreas (aproximadamente un 45 por ciento) para áreas verdes, alamedas, andenes, ciclorrutas entre otros.



Para ello, es necesario remover los árboles que conforman lo que hoy la comunidad denomina el ‘bosque de Bavaria’. Sin embargo, María Carolina Castillo, secretaria de Hábitat, explicó que tras el estudio preliminar realizado por la Secretaría de Ambiente, la cifra de individuos arbóreos llega a los 3.500, y no a 9.000 como indican los residentes de la zona aledaña.



La funcionaria habla a nombre del Distrito, dado que el secretario de Planeación, Andrés Ortiz, se declaró impedido en abril del año pasado para pronunciarse sobre el Plan de Renovación Urbana Fábrica Bavaria, dado que esta compañía contrató a la firma Contexto Urbano, que dirigió el funcionario años atrás, para desarrollar los estudios de la obra.



Castillo, por su parte, indicó que los estudios de la Secretaría de Ambiente señalaron que los árboles que están dentro del terreno de la empresa privada son pinos y eucaliptos en su mayoría, especies que son foráneas y que afectan el suelo de la sabana de Bogotá.



Sin embargo, las comunidades de estos barrios le exigen a la Administración que no se talen y que no se construya en ese costado del terreno, “porque no nos oponemos al desarrollo urbanístico, sino que pedimos que se conserve este importante pulmón para nuestros barrios, que tienen escasez de espacios verdes”, relató Ricardo Santamaría, líder de este sector de la localidad de Kennedy.



Según cuenta, son cientos de habitantes que a diario pasean por las afueras del predio, para respirar aire puro. “En la madrugada, cuando salen con sus perros, se siente el olor a eucalipto. Esto contribuye a nuestra calidad de vida, y es lo que hemos reiterado varias veces a la Administración Distrital”, señaló.

Compensación

El Distrito es tajante al afirmar que los árboles se volverán a sembrar en el terreno, y que se hará de manera gradual. “A cambio de los 3.500 que se talan en el plan parcial se siembran 9.000 nuevos individuos arbóreos sobre el mismo terreno, pero de especies nativas, que contribuyen a la flora y fauna de la capital”, señaló la secretaria de Hábitat.



La funcionaria explicó que habrá ventajas para la ciudad con este Plan Parcial de Renovación, porque permitirá “pasar de tener en esa zona un indicador de 3,5 metros cuadrados (m²) de espacio público por habitantes a 6 m², en un terreno en el que no solo se podrá hacer recreación pasiva y habrá arbolado, sino que se construirá un parque en medio del terreno”, explicó Castillo.



Según las especificaciones del proyecto, el espacio verde corresponderá a 127.100 m². Es decir, 17,8 veces el área de la cancha de El Campín, si se tiene en cuenta que esta mide 7.140 m².



Pese a esto y a las socializaciones hechas con los habitantes de los barrios, la comunidad mantiene su posición de que se conserve el espacio. Varias de las casas del sector tienen afiches en el que rechazan la tala de los árboles.

Mitos sobre las obras en la antigua fábrica

Le consultamos a María Carolina Castillo, secretaria de Hábitat de Bogotá, las principales inquietudes de los ciudadanos sobre la obra y esto respondió:



¿Habrá un parqueadero para los buses del Sistema Integrado de Transporte (SITP)?



No, y lo hemos aclarado en varias reuniones con la comunidad. Lo que habrá son ocho paraderos del SITP alrededor del terreno para facilitar la movilidad de los habitantes.



Hay tres grandes terrenos que se cederán de la obra y son para equipamientos. Esto quiere decir que serán entregados al Dadep para obras públicas. Una de las principales será un megacolegio, que estará sobre el terreno en el que la comunidad dice que será el parqueadero del SITP.



Temen la llegada masiva de personas, por la construcción de más de 12.000 viviendas...



El proyecto no se realizará todo de una sola vez, sino que se hará por etapas, a un plazo de hasta 30 años, para esa fecha llegarán 42.000 habitantes.



La número uno consiste en la adecuación del terreno de cesión que ya mencioné, y para las primeras VIP. En la segunda etapa se construirá otra parte de las viviendas, así como las obras más importantes de movilidad para el sector que es una de las principales quejas, hoy en día. Se adecuará la transversal 71B, con un separador verde y la vía continuará en doble sentido. Por la calle 12 se construirá la calzada sur de la avenida Alsacia, y se le dotará con un puente vehicular a la altura de la avenida Boyacá.



¿Cómo se apaciguará el impacto de movilidad?



Las manzanas del proyecto estarán dividas tanto por 4,46 kilómetros de alamedas como por vías, para descongestionar el tráfico. Habrá una red de vías peatonales, que será la prioridad del plan de parcial, y otra de 9,4 kilómetros de ciclorrutas que se conectará con la existente, sobre la avenida Boyacá y Las Américas.

MICHAEL CRUZ ROA

Periodista de EL TIEMPO

En Twitter: @Michael_CruzRoa

Escríbanos a miccru@eltiempo.com