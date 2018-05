Paro de buses afectó movilidad entre Sibaté y Bogotá

Unas 3.000 personas que viajaban este miércoles en la mañana desde el vecino municipio de Sibaté a Bogotá resultaron afectadas con el paro que realizaron algunos propietarios de buses de la empresa Velosiba, una de las cuatro que tienen a su cargo estas rutas.



La protesta se realizó, según los transportadores, por las sanciones que les impone Bogotá, por dejar y recoger pasajeros dentro de la ciudad y por parquear sus buses que generan congestión. Como servicio intermunicipal no están autorizados para hacerlo y deberían ir a las terminales de transporte.

Pero ellos explican que están en desventaja para transportar pasajeros frente a empresas del municipio de Soacha que sí tienen permiso para operar, gracias a un convenio con la Secretaría de Movilidad, a diferencia de Cooperativa de Transportes Tequendama, Expreso Suramericano, Transporte Velosiba y Cootransper, las cuatro transportadoras de Sibaté que están por fuera de ese pacto.



Fredy Rojas, gerente de CootransTequendama, informó que esa situación hace que les impongan multas y les inmovilicen los vehículos. “Sibaté se ha vuelto una ciudad dormitorio de la gente que trabaja o estudia en la capital, lo que significa que movilizamos a diario cerca de 15.000 pasajeros”, comentó.



Según Carlos Báez, gerente de Expreso Suramericano, en reuniones que han tenido con la Secretaría de Movilidad de Bogotá se ha pedido que pongan unos parqueaderos para que los carros después de dar la vuelta en la oreja de la avenida Boyacá con calle 80 no se parqueen allí y tengan un lugar en donde detenerse y los conductores puedan tomar un descanso.



“Estamos buscando dos sitios, uno en la carrera 68 con calle 68 y otro al lado de la Cruz Roja que es a donde llegan las rutas más largas. Para las otras rutas que son más cortas no hemos encontrado lotes, son las que llegan a Corabastos y a la autopista Sur con avenida Villavicencio; proponemos que esta sea circular y dejaríamos a los pasajeros en el portal del SITP”, dijo.

Un estudio hecho por estas cuatro empresas, que hoy cubren las rutas con aproximadamente 300 buses, propone hacer un pico y placa adicional al que existe para poder llegar solo con 250 carros a la capital, bajar la congestión, optimizar el transporte y autorregularse.



También proponen integrarse con TransMilenio, porque de esos 15.000 pasajeros, cerca del 80 por ciento tiene tarjeta del SITP.



La Secretaría de Movilidad aseguró que desde el 2002 estas empresas están autorizadas para transitar dentro de Bogotá como un servicio intermunicipal de corta distancia cumpliendo los recorridos hacia y desde las terminales de transporte del Sur y de Salitre, conforme lo establece el artículo cuarto de la Resolución 540 del 2009 de la Secretaría Distrital de Movilidad.



Esto significa que solo podrían llegar hasta las terminales del sur y Salitre y de ahí salir hacia Sibaté y no como lo hacen ahora que van hasta la avenida 68 con calle 80.

Los voceros de estas cuatro empresas aseguran que no tienen opción de entrar o salir desde las terminales, porque eso incrementaría sus costos de operación e implicaría alzas en las tarifas que no son viables porque se atiende a población de bajos recursos.



El Distrito agregó que la ruta se está prestando de acuerdo con lo autorizado por el Ministerio de Transporte y la Secretaría Distrital de Movilidad, pero en los operativos se ha identificado que algunos vehículos de la ruta Sibaté-Bogotá prestan sin autorización los recorridos autorizados para la ruta Soacha- Bogotá.



Gustavo Ángel, gerente de Velosiba, pide que les mantengan las rutas por la avenida 68, Corabastos y Boyacá. “Algunas de estas rutas las tenemos hace más de 30 años y no somos piratas. Ellos (Secretaría de Movilidad) nos pidieron unos parqueaderos y los tenemos ya vistos, son tres” aseguró.



