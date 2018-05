¿Por qué los taxistas no aceptan la implementación de tabletas?

La medida del Distrito que exige a los taxistas el reemplazo de los taxímetros por una tableta, generó varias protestas este lunes en varias zonas de Bogotá.



Ernesto Sandoval, gerente de Taxis Teleclub S.A (que agrupa a más de 2.000 taxistas) y representante del gremio de los taxistas ante Fenalco, indicó que la principal exigencia del sector es lograr un equilibrio de competitividad.

“Hay plataformas ilegales, entre estas Uber, que siguen operando sin control, sin trabas y de las que no se habla. Aceptamos el ingreso de la tecnología sin problema, pero requerimos garantías porque en nuestras plataformas hay desequilibrio: A las plataformas ilegales no se les pone obstáculos, en cambio a nosotros nos toca pedirles hasta 14 requisitos a los taxistas, entre estos la seguridad social”, advierte.



“Detrás del tema de migración a las nuevas tecnologías, nos tienen asfixiados con todas esas multas al sector. Una cosa es el cambio de la tecnología, de la cual hacemos parte y otra es tener que comprar una tableta”, dice.



Sandoval señala que los taxistas deberán invertir, por lo menos 700 mil pesos en tabletas y son recursos “que no tienen”. “No estamos en contra de la migración a la tecnología, pero proponemos que esa migración se haga a un celular”.

Multa para quienes no cumplan

Aunque el plazo original se terminaba el 28 de mayo, luego de una reunión entre el Distrito y los gremios de taxis se acordaron nuevas fechas. Las placas terminadas en 4, 5 y 6 tienen plazo hasta el 30 de junio. Las terminadas en 7, 8 y 9, el 31 de julio y las que culminan en 0, 1, 2 y 3 hasta el 31 de agosto.



La multa para quien no cumpla con esta medida es de 390.000 pesos, más la inmovilización del vehículo, además quien no tenga la tableta no podrá cobrar las nuevas tarifas.



La última cifra que se conoció es que de los 52.000 taxis que hay matriculados solo cerca de 550 ya tiene la tableta.

¿Por qué es necesario el cambio

Estas son algunas de las ventajas que ha señalado la Secretaría de Movilidad:



- El pasajero podrá conocer el valor de la carrera con anterioridad.

- Se podrá calificar el servicio y al conductor.

- Desaparecerá el tarjetón físico que cuelga en el espaldar del copiloto, pues toda la información estará disponible en la tableta.

- Se puede hacer seguimiento a los taxistas.



ELTIEMPO.COM