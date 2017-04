Jardín Botánico lanzó campaña para prevenir daños a la Palma de cera

La palma de cera puede tardar hasta 57 años para empezar a producir tallo, 83 años para empezar a reproducirse y puede vivir cerca de 200 años, pero sus cogollos (utilizados para los ramos) solo se producen una vez al año)

Por esta razón, con el lema: ‘La naturaleza te lo está pidiendo a gritos’, el Jardín Botánico de Bogotá lanza una campaña para prevenir el uso de la Palma de Cera en la Semana Mayor, una especie siempre en riesgo de amenaza.



La iniciativa, que se desarrolla en redes sociales, busca contribuir a la conservación de estas plantas, que llegan a medir hasta 60 metros y pueden vivir 200 años aproximadamente. Esta palma, declarada ‘Árbol Nacional’ se encuentra en alto grado de amenaza debido a la reducción de su presencia en aproximadamente el 50 por ciento, por la destrucción de su hábitat.



La importancia de esta especie, según los expertos del Jardín Botánico, radica en que sirve como fuente de alimento para aves endémicas como el periquito orejiamarillo, perico verde, tucán, loro coroniazul, cotorra montañera, así como también, se ha observado que el oso de anteojos se beneficia de los cogollos como fuente de alimento. También mantiene activo el ciclo de nitrógeno conservando el equilibrio ecosistémico.



El Jardín recomienda remplazar estos ramos por plantas vivas, principalmente por plántulas de especies nativas herbáceas y arbustivas que puedan ser sembradas en los espacios verdes de los ciudadanos, como la Palma Alejandra o la Palma Areca.



La recomendación es para que los ciudadanos se nieguen a utilizar los cogollos de la palma se cera, con los que tradicionalmente armaban los ramos, estos son partes sensibles de la planta que solamente se forman una vez por año, lo que ocasiona la reducción de su población.



El Jardín Botánico de Bogotá explicó además que la principal razón de la desaparición de esta especie es la poca regeneración de nuevos individuos.



Otro de los aspectos a tener en cuenta para esta celebración religiosa es no utilizar ramos secos que contengan partes de las plantas, sino cambiar poco a poco la tradición hacia el uso de plantas vivas que no tengan un impacto negativo sobre las poblaciones de Palma de cera.



Este domingo, el Jardín Botánico de Bogotá realizará una eucaristía a las 10:30 a.m. en el marco del Domingo de Ramos, donde se invita a celebrar en medio de la naturaleza pero no utilizar plantas.



