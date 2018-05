‘Salvación de Doña Juana está en la modificación tarifaria’

Se volvieron a revivir esta semana las protestas de los vecinos de los barrios Mochuelo Alto y Bajo por las fallas en la operación del relleno sanitario de Doña Juana.



Mientras desde el Concejo de Bogotá hubo voces de alerta sobre la difícil situación por los millones de litros de agua podrida acumulada sin tratamiento, las vías en mal estado y el riesgo de un derrumbe en una de las terrazas, en la entrada ubicada al sur, al lado de los Mochuelos, los habitantes instalaron una barricada.



“Llevamos 30 años con la proliferación de moscas, los malos olores, las ratas y demás efectos negativos producidos por el pésimo manejo del depósito de basuras más grande de Colombia”, dijo Yurani Muñoz, líder comunal de ese sector.

En medio de las fallas de la operación que se registran en ese relleno, hay un tema que aún no se ha resuelto y que tiene en vilo no solo al consorcio actual del relleno sino también al Distrito, al Gobierno Nacional e incluso a los inversionistas internacionales.



Se trata de la actualización tarifaria por tonelada depositada en ese sitio, una de las más bajas del país en comparación con ciudades similares, según los expertos.



Desde hace nueve meses, el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) que opera Doña Juana, solicitó la actualización de tarifas a la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA).



El tema aún no se ha resuelto ni a favor ni en contra de la petición, pese a las solicitudes de celeridad que desde diferentes estamentos se han hecho.



Este miércoles, la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Beatriz Elena Cárdenas Casas, dijo en rueda de prensa que esa modificación tarifaria es importante para poner al día la modernización del relleno.



Aclaró que “la modificación de costos no es para el operador CGR sino para el relleno sanitario, independiente de quién lo opere”, precisó la funcionaria. En este sentido reconoció que hay varias multinacionales interesadas en entrar a comprar el 51 por ciento de esa operación, pero lo que se dejó entrever es que no lo hacen porque la tarifa es muy baja.

En Bogotá se pagan cerca de 20.000 pesos por la disposición de tonelada de basuras y el tratamiento de lixiviados. En ciudades capitales más pequeñas, argumenta CGR, se pagan más de 34.000 pesos.



La demora de la decisión del equipo técnico de la CRA fue también cuestionada por el viceministro de Agua, Jorge Andrés Carrillo, quien afirmó a EL TIEMPO que solicitó a la Procuraduría General que haga el acompañamiento en este caso.



“Yo no dormiría tranquilo si tuviera una decisión de esas en mis manos”, dijo el funcionario del Gobierno Nacional, al referirse a la demora que se ha generado en un tema que a su juicio es de impacto nacional. “No comparto el trámite que se le ha dado porque hasta ahora se está iniciando. Por eso pedí el acompañamiento del Ministerio Público. Hemos hecho varios llamados desde el Gobierno Nacional pero no se decide nada”, dijo Carrillo.



El Distrito espera que en junio se decida si hay aumento o no del pago de la operación del relleno.



Frente a las demoras en el pago de la operación, que se causaron por el ajuste con el nuevo esquema de aseo, ayer la Uaesp desembolsó 8.000 millones de pesos al operador de Doña Juana, y quedó al día en los pagos. De ahí que el Distrito le dio un plazo de una semana para que CGR cubra los 40.000 metros cuadrados de basuras que están a cielo abierto y que son los que han causado la proliferación de olores y moscas en la zona.

Habrá rebaja de tarifas del 10 por ciento

La Uaesp anunció que los usuarios del aseo sentirán un alivio de un 10 por ciento en la tarifa del servicio en el componente de disposición y lixiviados. Esto a la luz del contrato de operación de doña Juana que dispone que el 10 por ciento que se paga por esa operación debe ir al Distrito y que la decisión es que pase a beneficiar a los usuarios.



Esta decisión se suma al 10 por ciento en promedio que recibirán los clientes del aseo también por el componente de aseo domiciliario.



Sobre doña Juana en particular, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales suspendió la operación de depósito de residuos en una de las terrazas por amenaza de derrumbe y de la explosión de gases acumulados. Esto llevó a que se abriera una nueva zona, lo que ha incrementado los malos olores y los insectos.



La Uaesp también se va a sentar esta semana con CGR para analizar el mal estado de las vías de Doña Juana que han ocasionado demoras en la recolección domiciliaria.



Al final del día, la directora de la Uaesp dijo que el Banco Mundial dio a conocer tres alternativas para el tratamiento de las basuras que llegan al relleno. Una es la incineración, la otra es la producción de energía y una tercera es la producción de abono, decisión que aliviaría la carga sobre el relleno.

