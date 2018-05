Candidatos presidenciales anuncian apoyo al metro elevado

Los candidatos a la presidencia Germán Vargas Llegas, Iván Duque y Humberto de la Calle Lombana se comprometieron a respaldar la construcción del metro elevado del alcalde Enrique Peñalosa, en contraposición a Gustavo Petro, quien anunció que volvería al metro subterráneo.

Durante el debate presidencial organizado por Canal Capital sobre Bogotá, que introdujo la modalidad de preguntas entre los candidatos, Petro le dijo a Duque que “el dinero con el que se financia el metro es fundamentalmente de la Nación” y en un eventual gobierno suyo hará valer ese criterio para volver al metro subterráneo.



Duque dijo que esa posición lo que implica es “un chantaje”, y que los bogotanos pagarían las consecuencias de la “tozudez o la capacidad del Presidente para imponer su propio metro”.



Petro le preguntó a Vargas Lleras si está dispuesto a proteger la reserva Thomas van der Hammen, a lo que el candidato respondió que sí, pero que también construirá la ALO y la ampliación de la Boyacá en el norte.



Iván Duque anunció su respaldo a la recuperación del Bronx con un programa de Economía Naranja.



A una calificación de Vargas Lleras sobre la “situación catastrófica” de Bogotá que recibió Peñalosa, Petro (como exalcalde) respondió con cifras de indicadores sociales, en las que dijo que su gobierno avanzó.

Germán Vargas Lleras

Thomas van der Hammen. Dijo que se compromete a proteger la reserva, pero que construirá la ALO y la ampliación de la Boyacá, con tecnología y paso a nivel para proteger la biodiversidad.



Movilidad. Apoyar 22 grandes obras para construir las salidas y accesos a Bogotá, el Dorado II y III, el tren ligero de Faca y Zipaquirá y TransMilenio y respaldo al metro.



Seguridad y atracos. Aumentará el pie de fuerza, combatirá delitos de mayor ocurrencia y que la reincidencia de los delincuentes tenga efecto en la pena y en la no excarcelación.



Aumentar transferencias. En su gobierno se aumentarán y focalizarán recursos nacionales para Bogotá.



Área metropolitana. Dijo que la promoverá porque su creación es fundamental para tener un gobierno único de Bogotá y sus vecinos en temas como la movilidad y el ordenamiento territorial.

Gustavo Petro Urrego

Movilidad. Dijo que si es presidente, va a iniciar la licitación del metro subterráneo con una capacidad para mover 90 mil pasajeros hora sentido. Además anunció transporte férreo no solo en Bogotá sino en toda Colombia.



Seguridad. Prometió la profesionalización de la policía, la ubicación de los uniformados en los sitios donde hay mayor flujo de peatones y que se articule el sistema penitenciario con la formación en el Sena.



Relación con el Alcalde. Anunció reconciliación con Peñalosa, pero a partir de la implementación de su modelo de educación. Prometió 40 sedes nuevas de colegios, universidad pública gratuita. Y en salud, dijo que el San Juan de Dios será un hospital de alta complejidad.



Ambiental. Frente al río Bogotá, se comprometió a apoyar la construcción de la planta de tratamiento para la descontaminación.

Humberto de la Calle Lombana

Desarrollo urbano. Prioriza densificar dentro del área metropolitana antes que expandir la ciudad, preservar las áreas productivas de agricultura de la Sabana y crear tres nodos de desarrollo en Facatativá, Fusagasugá y Zipaquirá para amortiguar el flujo de habitantes hacia la capital.



Metro. Promete continuar con el modelo elevado de la administración Peñalosa: “Los bogotanos no quisieran ver un retroceso”.



Seguridad. Propone traer la fuerza pública que ya no está en la selva por el cese del conflicto y entrenarla para proteger la ciudad. Insiste en trabajar en un proyecto de prevención desde los sectores más pobres.



Víctimas. Para atender los 600.000 desplazados en la ciudad, llamó a no reabrir el conflicto y continuar el proceso.



TransMilenio. Dice no a la troncal de la carrera séptima, considera mejor el tranvía. Llama a atender las necesidades de los usuarios antes que las de los operadores.

Iván Duque Márquez

Movilidad. Se comprometió a realizar soluciones integrales a partir del apoyo de la construcción del metro elevado, avanzar para superar el rezago de las troncales de TransMilenio y mejorar los ingresos por todos los puntos de la ciudad para descongestionar los corredores viales. Y anunció el respaldo a la construcción de vías como la ALO.



Drogas. Plantea la rehabilitación del consumidor, decomiso al portador con cualquier dosis y cárcel para los expendedores, elementos que a su juicio concilian la salud pública, la prohibición y la sanción.



Relación con Alcalde. Dijo que va a trabajar de la mano con el alcalde Peñalosa y con todos los demás alcaldes del país, independiente del partido político al que pertenezcan.



Cultura. Anunció que va a orientar recursos de las regalías para la cultura, el apoyo a la economía naranja y en general su apoyo a los desarrollos creativos.

REDACCIÓN BOGOTÁ