Presentan nuevo proyecto para la vía Soacha-Zipaquirá

El proyecto Conexión Sabana, de iniciativa privada, y que fue presentado a finales de 2015 por Odinsa (empresa de concesiones del Grupo Argos) fue retirado cuando se encontraba en la evaluación de los estudios de factibilidad, confirmó el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU).

La iniciativa proyectaba el mejoramiento de la vía existente entre los municipios de Tenjo (arrancaba en el desvío de la Punta, en la autopista Bogotá-Medellín) y Tabio y terminaba en Cajicá. Luego de la evaluación y la socialización, la comunidad de estos municipios, así como algunos concejales y alcaldes, se opusieron, pues en su concepto, el trazado ampliaría vías veredales y afectaría la vocación turística y ambiental de la región.

EL TIEMPO conoció que la empresa Odinsa elaboró un nuevo proyecto, que volvió a presentar ante el ICCU, pero esta vez con un recorrido entre Soacha y Zipaquirá. Se llama Perimetral de la Sabana, una vía que va desde la conectante de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), en Soacha, hasta la zona industrial La Naveta de Zipaquirá. En su trayecto pasa directamente por los municipios de Madrid, Mosquera, Funza, Tenjo, Tabio y Cajicá, en una extensión de 53 kilómetros.

El proyecto permitirá reducir los tiempos de desplazamiento entre los municipios del norte y del sur de la Sabana, de dos

Según la empresa originadora, el proyecto tendrá un área de influencia de 16 municipios a los que beneficiará en materia de movilidad. Explicaron que “si bien hoy existen rutas que permiten esa conectividad, implican tiempos largos de desplazamiento de dos a tres horas; por la vía de la Perimetral de la Sabana el recorrido, de extremo a extremo, sería de una hora aproximadamente”.



También está prevista la construcción de 18 kilómetros de ciclorruta y de andenes en algunos puntos de la vía que lo requieren (vea infografía). Tiene una inversión estimada de 1,2 billones de pesos y se busca que sea una asociación público privada (APP).



Entre las especificaciones técnicas se conoció que tendría siete intercambiadores a desnivel, así como “dos pasos a desnivel, tipo viaductos de largo recorrido, que estarían en la vía férrea El Corzo-Estación La Sabana- calle 7.ª de Madrid y en la vía Mosquera-Mondoñedo”, explicó Odinsa a este diario.



Los carriles de la vía están planteados de 3,65 metros y tendrá bermas, que son los espacios a los costados, de 1,5 a 2 metros.



La firma justificó su respuesta indicando, además de los tiempos de desplazamiento, la importancia estratégica de la sabana de Bogotá, dado que entre la capital del país y Cundinamarca se concentra el 20 por ciento de las zonas francas del país, y en su mayoría se ubican en este sector.

Proyecto mejorado

Frente a la razón por la que fue retirado el anterior proyecto, que generó molestias en la comunidad, EL TIEMPO consultó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la entidad encargada de evaluar la factibilidad de la iniciativa.



La ANI señaló que desde el 22 de febrero del año pasado firmaron con el ICCU el Convenio Interadministrativo de Cooperación n.° 003 de 2017, para aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, para fortalecer proyectos que pudieran vincular a terceros en áreas estratégicas, mediante APP.



Señaló que con ese convenio, la ANI ayudaría a evaluar las iniciativas originadas en el departamento, pero que luego de radicar el proyecto ante el ICCU, Odinsa desistió del mismo el 8 de marzo de este año.



“Sustituimos la propuesta por una más enriquecida, que integra las recomendaciones manifestadas por el ICCU, la ANI y las comunidades, durante la realización de los estudios preliminares”, dijo el privado.

Comunidad, a la espera de detalles

.Eduardo Marulanda es uno de los residentes del municipio de Tabio que se opuso al primer proyecto presentado por Odinsa, identificado como Conexión Sabana. Señaló que no conocía la decisión que se había tomado, respecto a retirar y presentar ante el ICCU una nueva propuesta para la construcción de la vía.



El lío del anterior, han señalado líderes de Tabio, Tenjo y Cajicá, es que entre estos tres municipios se planteó mejorar la vía existente, que es de carácter veredal y que hoy no cuenta con pavimentación. Para ellos, la zona, que siempre ha estado dedicada al ecoturismo y la agricultura, se impactará con la ampliación de la vía, dado que, sostienen, no está preparada para recibir el tráfico pesado que llegaría para evitar entrar a Bogotá.



Odinsa, por su parte, señaló que aún no han llevado a socialización el nuevo proyecto Perimetral de la Sabana, pues hasta ahora están haciendo estudios de prefactibilidad.

