Vecinos de El Chicó, desesperados con la proliferación de palomas

Todos los días, a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde, Roberto Delgado, de casi 90 años, según lo describen los vecinos, sale a su antejardín con un kilo de maíz y otro de trigo para alimentar a cientos de palomas, una práctica que tiene a los residentes de El Chicó desesperados.

La casa, en la que de lejos se pueden observar palomas revoloteando, está ubicada en la calle 81A con carrera octava, y según los residentes llevan más de 10 años soportando el excremento en la calle y en el techo de sus casas, sin respuesta de las autoridades de Salud y Ambiente.



Para Julio Fernández, uno de los vecinos que denunció la situación, el hecho va más allá de contribuir con la sobrepoblación de las palomas, pues asegura que Roberto también se ha portado violento con quienes lo critican.



“Un día pasé por su antejardín, y desde afuera espanté las palomas. No le gustó para nada lo que hice, así que salió furioso, y sin que me diera cuenta me empujó por la espalda. Caí sobre la muñeca y se me partió un hueso. Lo denuncié, pero nunca pasó nada”, relata Julio, quien tiene 91 años.

Esta fotografía fue tomada a las 8 de la mañana, hora en la que Roberto Delgado sale a su antejardín a alimentar a las palomas. Foto: Tatiana Rojas

A pesar de que vecinos como Marina Villamizar –quien asegura que debe soportar la suciedad y contaminación que producen los animales– ha denunciado el hecho ante la alcaldía local, asegura que nunca han tenido la respuesta de una entidad competente.



“Los excrementos cubren la calle y el olor es inmundo. A pesar de haber denunciado la situación, no pasa nada”, asegura Villamizar. Además de tener que soportar los malos olores, Villamizar tuvo que dejar de sembrar plantas en su apartamento, porque las palomas las usaban como nidos para sus crías.



Lo mismo hizo Julio Fernández, quien dice que en el parqueadero de su apartamento ha visto ratas , animal que se alimentan de estas aves.



EL TIEMPO ZONA intentó comunicarse con Roberto Delgado, pero en su casa nadie atendió, y por teléfono no quiso referirse al tema.



Para evitar este tipo de conductas de los ciudadanos, se expidió el Acuerdo 366 del 2016, que busca crear, implementar y ejecutar un plan para el control de las palomas en la ciudad.



La entidad delegada para desarrollar campañas pedagógicas sobre el cuidado y el manejo que deben tener estas aves, entre otras actividades, sería Protección Animal.



Sin embargo, el plan para controlar la sobrepoblación de palomas estará dirigido solo al centro histórico de la plaza de Bolívar y no a zonas residenciales como la de El Chicó en Chapinero.



Es decir que los vecinos afectados tendrán que denunciar la situación ante la Secretaría de Salud, entidad que por el momento aseguró que en los próximos días realizará una visita a la vivienda, ya que, según el biólogo Sergio Córdoba, de la Asociación Bogotana de Ornitología, “las palomas transmiten enfermedades infecciosas y parasitarias que afectan a las personas”.



