Prohibición de parrilleros no incluirá a conductores elegidos

Tras dos reuniones sostenidas entre los líderes de los motociclistas y las secretarías de Movilidad, Gobierno y Seguridad, se acordó que la restricción para parrilleros hombres mayores de 14 años no aplicará para las escuelas de conducción ni para las de conductores elegidos.

Esto tras la petición de los líderes de permitírseles llevar un acompañante en las motos, pues su actividad económica así lo requiere, en la medida en que comienza este viernes.



Este es el caso de Johan Esteban Rodríguez, de 25 años, quien de domiciliario de la capital pasó a ser emprendedor, con una microempresa de conductores elegidos hace cuatro meses. Su sueño es sacar a sus hijos y a su esposa adelante.



La experiencia como ángel de la noche, conocido también como conductor elegido, la adquirió luego de trabajar durante dos años con compañías aseguradoras de carros. Su misión era la misma todas las noches: presentarse a partir de las 9 de la noche y escoger entre tres y cuatro servicios, en diferentes puntos de la capital.



Un compañero motorizado lo trasladaba hasta el lugar en que los propietarios de vehículos los solicitaban, pues ellos no podían conducir por haber ingerido alcohol. Johan Esteban los llevaba hasta su casa, parqueaba sus vehículos y, luego de cumplir con su tarea, se desplazaba a su modesta vivienda, en la localidad de Engativá, para levantarse al otro día a hacer domicilios.



Tras dos años en esta rutina —pues los gastos familiares y las deudas no daban tregua— decidió conformar Condujerarkia S. A. S., y contrató a dos amigos suyos que necesitaban, como él, generar recursos extras.



“Yo creí que iba a ser difícil, pero no. Abrí un fan page en Facebook y fui contactado por un asesor de una aseguradora que estaba buscando conductores elegidos. Con el paso de las semanas fuimos requiriendo más personal y así comenzamos a trabajar”, indicó este emprendedor, quien hoy emplea a ocho personas.

“También cumplimos un rol importante en la seguridad vial, porque prevenimos que conductores alcoholizados se pongan al volante y causen tragedias como las que hemos conocido en Bogotá”, señaló.



Junto con él trabajan Camilo Chacón, un motorizado de 22 años, y Andrés López, un ángel de la noche de 36. Ambos son empleados de compañías de call center, y los fines de semana, entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada, están prestos a auxiliar a conductores.



“Yo trabajo en el día. Estudio en el Sena de 6 a 10 p. m., y de viernes a domingo soy conductor elegido. Esto me ayuda a pagar los estudios de mi hijo mayor; por eso pedíamos que nos exceptuaran de la medida”, contó Andrés. Por su parte, Camilo acaba de quedarse sin su habitual empleo, por lo que se mantiene con trasladando a conductores elegidos en moto.



“Esta es una opción para muchos jóvenes, como yo”, concluyó.

La medida comienza a regir el viernes

La Alcaldía Mayor mantuvo su decisión de que la restricción al parrillero hombre a partir de los 14 años comience a regir este viernes y confirmó el sector en donde se aplicará: de la avenida Primero de Mayo a la calle 100 entre carrera 68 y cerros orientales.



La medida regirá para parrilleros hombres a partir de los 14 años y para motos de 125 centímetros cúbicos y superiores.



Este anuncio lo hizo luego de la segunda reunión con el gremio de los motociclistas, durante la cual se acordó fortalecer las redes de apoyo de los moteros y la realización de un tercer encuentro para analizar el tema de las nuevas metodologías de control de la Policía a los motociclistas.



Sobre la aplicación de la restricción, la administración acordó con los motociclistas y la Personería entregar informes mensuales para analizar conjuntamente, en mesas de trabajo, el impacto de la medida.



La Administración Distrital ha argumentado razones de seguridad para imponer la restricción y así lo ha reiterado en las mesas de diálogo.



Según las cifra oficiales, en el área donde se aplicará la medida se cometen 40 por ciento de los delitos con motocicleta.



Del 2010 al 2017, el porcentaje de delitos de alto impacto que se cometieron con una motocicleta en Bogotá pasó de 3,2 a 5,7. El año pasado, el porcentaje estaba en 3,3, lo que implica que en 12 meses subió 75,4 por ciento, según la Secretaría de Seguridad.

